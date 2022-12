CHLADNÁ HLAVA I TEMPO OD ZAČÁTKU

Podle posledních zpráv pořadatelů většina z osmi úvodních etap nadcházejícího Dakaru bude mít přes 400 závodních kilometrů. „Speciálky povedou přes území, která už známe. Čekají nás snad všechny terény, jaké můžete v Saúdské Arábii najít – často se budou střídat v rámci jedné etapy,“ přibližuje Martin Macík. Podle něj budou většina úseků hodně rozbitých a musí se tak připravit na šutry, skály, planiny, mezi kterými se klidně mohou zjevit extrémně měkké pomalé písky. „Pak si dáme trial a z něj šup do vypalovačky,“ dodává sedlčanský pilot a vysvětluje, že právě časté změny terénů jsou náročné jak pro posádky, které musí držet koncentraci a svou jízdu neustále přizpůsobovat, tak pro auta, protože dostávají opravdu zabrat – hlavně v rozbitých úsecích.

„Důležitá bude klidná hlava a rozumná, vyrovnaná jízda v solidním tempu – od samého začátku,“ říká Macík. A navigátor František Tomášek, kterého momentálně na Dakar připravují hlavně jeho dvě malé děti a předvánoční shon, doplňuje: „Já si z informací o trase beru, že ještě musím stihnout posílit záda, abych vydržel ty šílené rány, které nás v autě čekají. Fitko nestíhám, budu cvičit doma a na služebkách. Navigaci už nenatrénuji, ale dost mi pomohla Rallye du Maroc, kde jsme měli stejné přístroje a také logika závodu je podobná.“

ČEKÁNÍ NA DEN VOLNA

Volný den, který nabízí čas, aby auta dostala větší péči mechaniků a závodníci si oddechli, se tentokrát v programu objeví až po osmé etapě, což vývoj Dakaru také ovlivní. „Nad jízdou budeme muset víc přemýšlet, upravit její styl, auta nejsou nerozbitná. Budeme se muset hodně soustředit, abychom nedělali chyby, které by mohly vést ke zbytečným technickým komplikacím,“ podotýká 33letý rodák z Benešova.

Posunutý den volna ovlivní i tým mechaniků MM Technology, kteří budou každý den pracovat i na klientských kamionech, které postavili, a o které se budou na Dakaru starat. „Jsme na tuto změnu v rámci servisu připravení a mírně jsme překopali naše plány. V první části kamiony určitě dostanou na frak. Vzrůstající počet kilometrů a tvrdý terén na nich bude vidět,“ vysvětluje palubní mechanik David Švanda.

VELKÉ DUNY NAPOPROVÉ

Hitem i strašákem nadcházejícího Dakaru ale zůstává písek, kterého si posádky užijí především v druhé části závodu, v majestátních dunách Pusté končiny, jedné z nejrozlehlejších pouští světa, kde stráví čtyři dny. V nich se bude míchat pořadím. Napínavý vývoj závodu je tak zaručen až do posledních etap. „Stačí jedna chyba a může se ztratit celý závod,“ upozorňuje Macík a dodává: „Je dobré mít z dun respekt, ale ne strach. Snadno se to říká, těžko se to dělá. Sám vím, o čem mluvím. Bude důležité udržet si tempo, neudělat žádnou chybu, řidičskou, navigační ani mechanickou. Stačí podcenit výjezd a během chvíle visíme na břiše nebo zůstaneme zakopaní.“

Písek ale neodpouští ani navigační nedorozumění. „Otáčet se v dunách nechcete. Čím jsou větší, tím je vše náročnější. Aby se přejely ty největší kopce, musí se trefit na první dobrou. Jakmile se začne couvat dolů, ztrácí se kinetická energie auta a vše je složitější,“ popisuje navigátor František Tomášek. Pro úspěch v Dakaru navíc nestačí už duny jen překonat. Je třeba projet je rychle. Většina závodníků písečné kopce nakonec zdolá, ale o výsledku rozhoduje čas. „Jsou brutální na psychiku, dlouhé, pomalé, unavující. Člověk neví, kam jede, jestli je nahoře, nebo dole,“ navazuje Macík. I z technického hlediska mají písečné kopce svá specifika. „V písku pošetříme spoustu pneumatik. Ale bude tam problém hlavně s teplotami a vším kolem motoru, protože v písku jede kamion na maximální výkon. Tam bude veselo,“ dodává David Švanda.

MECHANICI KLIDNOU SILOU

Všechny dosud zveřejněné informace napovídají, že kromě výkonů posádek bude nadcházející Dakar rozhodovat také odolnost aut a šikovnost mechaniků. Speciály budou v extrémních podmínkách trpět a budou potřebovat pravidelný servis i spoustu nečekaných oprav. „Jsme připravení na noční práci. Jistí nás doprovodná servisní Iveca. Upravili jsme vnitřní vybavení, abychom si co nejvíc usnadnili práci. Vezeme nové výkonné elektrocentrály, nechali jsme na míru vyrobit speciální dřevěné přepravní boxy pro lepší manipulaci s těžkými komponenty, především k nápravám a podvozkům. Za každým servisním kamionem přibyl vlek, který veze další náhradní díly a pneumatiky,“ odtajňuje novinky servisu mechanik David Švanda, který se těší zejména na maratonskou etapu, kdy všechny noční opravy musejí zvládnout posádky bez asistence.

Na Dakaru 2023 bude MM Technology pečovat i o další kamiony postavené v Sedlčanech – kromě Martinova Čendy to bude i Jenda pilotovaný Italem Claudiem Bellinou, Nicias Nizozemce Keese Koolena a technickou supervizi budou čeští mechanici poskytovat i Arnoštovi s dalším Holanďanem jezdcem Richardem de Grootem z Firemen Dakarteamu.