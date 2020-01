Kromě prvoligových fotbalistů nabírají síly na novou sezonu i příbramští cyklisté, kteří od neděle absolvují týdenní soustředění na Modravě. Jeho náplň spočívá především v nabírání fyzické kondice.

CK Příbram mění jezdecké složení, lídr Martin Boubal ale v týmu zůstává | Foto: archiv CK Příbram

„Uvidíme, co nám dovolí počasí. Pokud to půjde, rádi bychom do naší přípravy zapojili i běžky. Když to možné nebude, čekají na tým především horské túry či trenažéry,“ nastínil krátce před odjezdem plán generální manažer CK Příbram Jiří Wimmer.