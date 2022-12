Dakar 2023: Macík už si vyzvedl Čendu. Společně bivakují na pláži

Fanoušci Rallye Dakar ožívají, čeští závodníci už jsou v Saúdské Arábii, první dakarský bivak u moře se začíná rychle plnit. Všichni se těší na silvestrovskou sobotu, kdy odstartuje prolog 45. ročníku legendárního dálkového závodu. Pilot Martin Macík, navigátor František Tomášek a palubní mechanik David Švanda se hned po středečním příletu do Yanbu pustili do příprav. Vyzvedli z přístavu Čendu, který se na Dakar plavil lodí, i další závodní a doprovodné vozy, přesunuli se do bivaku a pustili se do práce.

Martin Macík je se svým týmem v Saúdské Arábii a chystá se na Dakar | Foto: MM Photography