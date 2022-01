Do cíle Dakaru zdárně dojely i závodní speciály spřátelených týmů Italtrans Racing a Project 2030, navržené a sestrojené na základě dvacetiletých dakarských zkušeností Martina Macíka staršího v rámci jeho projektu MM Technology. Už v tuto chvíli má tým jasno, jak bude vypadat letošní sezóna a co je třeba stihnout do příštího Dakaru.

Posádka týmu Big Shock! Racing aktuálně vede kategorii T5 v rámci světového poháru World Rally-Raid Championship, pořádaného pod hlavičkou Mezinárodní automobilové federace, jehož byl Dakar letos poprvé součástí. Vzhledem k faktu, že je v soutěži prozatím přihlášeno pouze pět posádek, nepřikládá tým výsledkům zásadnější význam. Ale velký přínos vidí v příležitosti závodit během celého roku.

To nejlepší na konec! Macík dojel druhý. Polepšil si i celkově

„Karla, náš kamion, a také Niciase, vůz týmu Project 2030, z Džiddy posíláme přímo do Dubaje. Protože od 5. do 10. března závodíme v rámci Abu Dhabi Desert Challenge. Bude to pro nás další super zkušenost, pět závodních dní v dunách. Ladit budeme i kamiony,“ těší se Martin Macík a dodává, že v rámci světového poháru by měl absolvovat ještě Rallye du Maroc a dovolí-li to situace i Kazakhstan Rally. Tým současně v nadcházející sezóně zvažuje tradiční účast v závodech Baja Aragon a Baja Poland.

Během následujícího roku bude pokračovat také další vývoj v rámci sedlčanského konstrukčního centra MM Technology. Šéf týmu Big Shock Racing a MM Technology Martin Macík starší má v plánu postavit další dva závodní speciály. „Z týmů Italtrans i Project 2030 máme na naše auta, která jsme pro partnery postavili a servisovali, dobré ohlasy. Zároveň jsme na letošním Dakaru testovali některé inovace. A máme tak další poznatky pro další progres. Zapracujeme zejména na spolehlivosti nových vylepšení motoru, která jsme testovali v Karlovi. Některé detaily se neosvědčily, i když všechny problémy vycházely z jedné velké rány ve druhé nebo třetí etapě. Dále se zaměříme na vývoj nového odpružení kabiny a změny přijdou i v elektronice. Čeká nás opravdu hodně práce. Tentokrát nic nechceme řešit na poslední chvíli,“ popisuje Martin Macík starší.

Spadl z višně, říkali si hráči. Teď Demar vede Kocoury za medailí

Mechanici, vývojáři i konstruktéři tak budou mít během následující sezóny opět plné ruce práce a současně si užijí cestování po celém světě. Vše směřuje k tomu, aby posádky i závodní stroje týmu Big Shock! Racing byly na příští Rallye Dakar co nejlépe připraveny.