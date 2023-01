„Sakra to bylo drsný! Bohužel hned na začátku jsme si skočili při takovém výjezdu. Byl tam odrazený hupík a jak jsem dopadl, tak jsem dopadl do plynu – deset tun do protisvahu a ulovili jsme obě přední pera,“ začal hodnocení po dojezdu do cíle Macík.

Čenda si poskočil a Macík je už na bedně. Vyhrál další etapu

S Čendou dorazil do finiše jako první a tak společně s posádkou museli čekat, na které umístění jim bude středeční výkon stačit. Nakonec z toho bylo vítězství. Jeho kamion dostal pořádně zabrat. „Úplně jsme ho nepošetřili. Nějaký pérka, ale jinak dobrý. Vypadá docela dobře na to, jaký jsme měli strach,“ uvedl mechanik David Švanda. Všichni tři si přitom mysleli, že potíže budou se spojovačkou, se kterou mají zkušenosti z minulých let, nakonec se jednalo pouze o pera.

I ta ale dala Macíkovi pořádně zabrat. „celou etapu jeli s rozlomenými pery, permanentně mu to bralo volant na všechny strany, byl úplně nakřivo,“ přibližoval komplikace sedlčanský pilot. „Bylo to drsné od začátku do konce. Samý písky nahoru dolu, potom jenom pár rychlých úseků. Snažili jsme se, co to šlo, jet až do cíle, tak uvidíme, jestli se nám něco zadařilo nebo ne,“ dodal vzápětí.

Sám potom přiznal, že celou etapu si byl jistý, že nemůže vyhrát. „A když jsme dojeli do cíle, tak jsme zjistili, že jsme vyhráli,“ liboval si Macík. Z téměř osmdesátiminutové ztráty, kterou nabral ve druhé etapě, zlikvidoval už téměř polovinu. Na vedoucího Aleše Lopraise ztrácí 33letý rodák z Benešova po čtyřech etapách 45 minut a 29 sekund. V průběžném celkovém pořadí mu patří čtvrté místo.

