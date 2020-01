42. ročník Rallye Dakar měl ve středu na programu první část maratonské etapy. Ta nakonec musela být kvůli bezpečnosti jezdců ukončena už krátce po její polovině. Konkrétně na 345. kilometru, což ovšem příliš nevadilo Martinu Macíkovi, který si v náročných podmínkách poradil se svým kamionem velmi dobře a po předčasném konci bral šesté místo, jež mu průběžně patří i v celkovém pořadí kategorie kamionů.

Martin Macík zahájil Dakar 2020 pátým místem v úvodní etapě. | Foto: Big Shock Racing tým

Důvodem předčasného konce etapy, která je rozdělena do dvou dnů, byl silný vítr. Ten znepříjemňoval život nejen jezdcům, ale i vrtulníkům zajišťujícím bezpečí závodníků, Ty nemohly vůbec vzlétnou. „Pro nás to byla hodně příjemná jízda, ačkoliv to často vypadalo jak v Mordoru. Trať hodně písčitá, duna, tvrdý podklad, duna. Ty duny měly hodně zrádné zakončení. Jedete, nic nevidíte a najednou se zjeví stěna dolů. A pak rozhoduje, kdo jak zabrzdí,“ nastínil těžké podmínky Martin Macík.