V dalším průběhu se v kabině jeho kamionu začalo mlžit přední okno. „Udělali jsme do plastové lahve díru a cákali vodu na sklo. Celkem to zabíralo, ale brzo jsme měli kabinu plnou vody,“ popsal napínavou situaci navigátor František Tomášek. „Byl to trošku mordor a zažili jsme něco, co ještě nikdy dříve,“ dodal.

Foto: Mordor na Dakaru. Macík vytahoval buginy, vytopil kabinu a vyhrál

Jedním ze zážitků byly buggyny, které plavaly ve vodě a řidičům koukaly ven pouze hlavy. „Snažili jsme se jim pomoct, tahali jsme ji a odměnilo se nám to tím, že jsme přišli o kolíky. Utrhlo se lano, které trefilo Čendu,“ ukazoval Tomášek na místo, kde došlo k mírnému poškození Macíkova kamionu.

Sedlčanský pilot měl začátek hodně rychlý, ale utahaný. Trať mu stěžoval mokrý písek. „Mysleli jsme si, že nám to nejede, ale postupně jsme předjeli všechny,“ uvedl Macík. S celou posádkou se musel vypořádat s prázdnou pneumatikou, kterou musel mechanik týmu David Švanda neustále dofukovat, až jí na 180. kilometru byli nuceni vyměnit. Zároveň byla oceněna navigátorská zkušenost Tomáška. „Ferry trefil tři body, které byly zásadní. Tam jeli všichni trošku jinam, pak se museli vracet,“ řekl Macík.

Video, Foto: Jeli jsme s hnojem dost dlouho, komentoval Macík potíže