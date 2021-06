Zkušený moderátor Josef Förster rozdělil Talk Show na dvě části. První se týkala Dakaru, druhá Free style. Libor Podmol velmi poutavě vyprávěl svoje zážitky z jeho velké záliby.

K vidění byla i jeho předváděcí jízda na „dakarské“ motorce a další jeho vybavení. Předvedl i vestu s několika airbagy, kterou měl na Dakaru. V závěru besedy odpovídal na dotazy diváků a pěkný podvečer končil autogramiádou.

Po setmění se promítal jeho úspěšný film o dobytí Ameriky s titulem Tomorrow Will Be Better, který získal Českého lva a měl premiéru v Hollywoodu. Film je k zhlédnutí na Netflixu.