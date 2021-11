Big Shock! Racing několik let usiloval o možnost vyslat na Dakar dva závodní kamiony. Jeho letošní úspěchy, 4. místo a 3 vyhrané etapy, pomohly přání členů týmu i mnoha fanoušků naplnit. Byly postaveny nové závodní speciály a přizváni další zkušení závodníci. „S Martinem Šoltysem se máme rádi, jsme v kontaktu, pravidelně se potkáváme na závodech. Má spoustu zkušeností, sedli jsme si a povedlo se nám najít společnou cestu,“ uvedl šéf týmu Martin Macík starší.

Šoltys si vybral k sobě vybral mechanika Jakuba Jiřince, se kterým spolupracuje. A při hledání navigátora je šťastné okolnosti dovedly za Romanem Krejčím. „Za mě super sestava. Kluky jsme rádi přivítali v týmu a věřím, že nám to dobře pojede,“ řekl šéf týmu Martin Macík starší. Oba dva vyladěné speciály se budou na trati dalšího ročníku Rallye Dakar vzájemně podporovat.

„Mít v závodě dva kamiony je určitě výhoda. Pokud půjde vše podle plánu, já i Martin se budeme snažit jet co nejvíce vepředu a současně být vzájemně na dohled. Budeme o sobě vědět, budeme si pomáhat. Když se na trati cokoliv stane, zastavíme, vytáhneme se z duny, pomůžeme si s opravou, podělíme se o díly nebo pneumatiky,“ podotkl Martin Macík.

Obě posádky ještě před Dakarem plánují i společné tréninkové jízdy. Palubní mechanik Jakub Jiřinec už také zapadl do party v sedlčanských dílnách, kde tráví dlouhé dny, aby nový vůz dobře poznal a dokázal si na trati poradit s opravami.

S navigací problém nebude

Členové posádky Martina Macíka ve stejné sestavě pojedou už třetí společný Dakar. Tomášek bude Macíka navigovat posedmé. Dobře se znají, a každý ví, co může od spolujezdců očekávat. Martin Šoltys s Romanem Krejčím a Jakubem Jiřincem se zatím úspěšně sžívají.

„Máme za sebou první společné setkání naší posádky. A myslím, že spolupráce bude dobrá. Jsem rád, že do toho Roman Krejčí jde s námi. Má z Dakaru zkušenosti. Na motorce jel v kategorii bez asistence, takže ho jen tak něco nerozhodí a věřím, že s navigací v kamionu nebude mít problém,“ konstatoval Martin Šoltys, který se na Dakar vydá už popáté. Roman Krejčí se v lednu postaví na start slavné soutěže potřetí.

Vyrovnaný a přátelský závodník, který je pověstný svou ochotou pomoci ostatním, bude pro sestavu v kabině jistě cennou oporu. Do tajů navigace kamionů ho bude zasvěcovat František Tomášek. Noví členové týmu se v tuto chvíli nejvíc těší až poprvé vyzkouší nový speciál. „Ještě jsme se nesvezli. Vše je čerstvé. Arnošta jsme zatím viděli jen v dílnách. Počkáme až kluci v Sedlčanech auto upraví po návratu z Rallye du Maroc. Pak začneme trénovat. Jsem zvědavý na auto s čumákem, bude to změna. Ale věřím, že Martin kamion v Maroku otestoval dobře, všechno bude fungovat a nové úpravy se na Dakaru osvědčí,“ komentoval Arnošta Martin Šoltys.

S rozšířením závodního týmu souvisí i posílení servisního zázemí. Tým Big Shock! Racing proto vyšle na příští Dakar i nová doprovodná vozidla a rozroste se také parta mechaniků, kteří budou technický servis zajišťovat. Týmy by měly podle předběžných zpráv své závodní o doprovodné vozy odevzdat pořadatelům v Marseille, odkud poplují trajektem do Saúdské Arábie, na přelomu listopadu a prosince. Do té doby musí mechanici stihnout techniku perfektně připravit.

TISKOVÁ ZPRÁVA