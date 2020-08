Rodák z Clevelandu je 208 centimetrů vysoký, přesto je hodně pohyblivý. V posledním ročníku na univerzitě patřil mezi hlavní opory týmu s průměry 12 bodů a 10 doskoků na zápas, k tomu přidával i 1,2 bloku. Fanoušky baví častými smeči. Zatím však stále naplno nerozvinul svůj potenciál, který u něj viděli skauti v předchozích letech.

Na střední škole Villa Angela-St. Joseph High School pomohl ke dvěma titulům státu Ohio a patřil mezi nejvýraznější talenty svého ročníku. S průměry 21 bodů, 8 doskoků a 2 bloky si vysloužil zařazení do žebříčku sta nejlepších středoškoláků roku 2015. A to hned na 22. místo. Až za ním se umístili současný pivot Washingtonu Wizards Thomas Bryant, rozehrávač Denveru Jamal Murray či hvězda Utahu Donovan Mitchell.

Bragg měl několik nabídek z dobrých univerzit, nakonec si vybral Kansas. Tam byl pro rok 2017 zařazen mezi dvacet kandidátů NCAA na cenu Karla Maloneho pro nejlepšího pivota. Další sezonu vynechal kvůli přestupu na univerzitu New Mexico. Za tu pak odehrál dohromady třicet devět zápasů a patřil k oporám týmu.

Nyní ho čeká první profesionální sezona a to v dresu Nymburka, kde ho čeká nelehký úkol navázat pod košem na dobré výkony svého předchůdce a oblíbence fanoušků Zacha Hankinse.

„Carlton přináší kombinaci energie a dovedností, které jsme pro tuto pozici hledali. Líbí se nám jeho zápal a emoce, které do hry dává, kdykoli je na hřišti. Jeho atletické dispozice sedí do našeho stylu hry a dají nám více možností v útoku i obraně. Stejně jako u mnoho jiných mladých hráčů, který jsme rekrutovali, věříme v to, že má Carlton velký prostor pro zlepšení a další rozvoj. A to je pro nás jednou z priorit,“ řekl trenér nymburského mužstva Oren Amiel.

David Šváb