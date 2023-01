„Jezdím na Dakar 11 let a zatím jsem tu den volna nezažil. Od rána jsem se ještě nezastavil. Ale stihl jsem fyzioterapii a dobře jsem se najedl. Zbytek dne jsem poletoval a řešil milion věcí,“ popisuje Martin Macík. Posádka si totiž během dne odpočinku musí připravit vše potřebné do druhé části závodu.

„Čistíme helmy, boty, uklízíme, abychom tu měli pořádek. Pereme kombinézy, protože s sebou nevozíme na každý den všechno náhradní. Věnujeme se fanouškům, rodinám. A řeším na dálku ještě poslední detaily k talk show Posedlí Dakarem, která se rozjede hned v únoru a březnu,“ pokračuje sedlčanský pilot, který se už těší do dun a věří, že pořadatelé dodrží slib.

Macík vyhrál maratonskou etapu, děkuje mechanikům

„Chystáme teď vše potřebné. Zbývající etapy by měly být ještě obtížnější než v první části. Doufáme, že se informace organizátorů potvrdí a teď přijdou na řadu nejdrsnější etapy posledních dakarských ročníků. Čeká nás také další maratonská etapa – v poušti. Tam se často láme chleba. Bude to zajímavé, bude co sledovat a my budeme bojovat jako lvi,“ slibuje benešovský rodák.

Mechanici pracovali na Čendovi, závodním kamionu Martina Macíka, i na dalších speciálech sestrojených v Sedlčanech pro holandské a italské posádky, už od nedělního večera. Podle předem připravených plánů Martina Macíka staršího, šéfa týmu MM Technology a hlavního konstruktéra, pečlivě postupovali krok za krokem a preventivně měnili všechny namáhané části vozů, kontrolovali každý detail. Navečer už jeho syn hlásil: „Mám nového Čendu. Jdu ho projet, abych vyzkoušel, že všechno funguje. Kluci mechanici si zaslouží opravdový respekt,“ uznává.

Bojujeme dál, vzkazuje Macík v půli maratonské etapy

Přípravu se teď nevyplatí podcenit. Martin Macík odhaduje, že výdrž závodních strojů bude v dalších etapách hrát důležitou roli, nepůjde ale jen o auta. „Jízda bude hodně únavná, protože se budeme muset maximálně koncentrovat, abychom neudělali chybu, která vás v dunách může stát spoustu času. Důležitá bude i navigace. V opravdu velkých kopcích nechceš špatně zahnout. Bude to o chybách, o technice a také o štěstí. Bude to hodně náročné,“ těší se Martin Macík a odhaduje, že fanoušci se dočkají adrenalinového vývoje závodu.