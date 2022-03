Závodní kamiony byly do Dubaje odeslány přímo ze Saudské Arábie, hned po skončení Dakaru. Minulý týden na místo přiletěl šéf týmu Big Shock! Racing a MM Technology Martin Macík starší a následovali ho sedlčanští mechanici, aby před závodem dostali speciály opět do formy. „Přiletěli jsme večer, přespali v hotelu a hned ráno pěšky vyrazili na plac. Pěkně na dlažbě jsme si rozložili servisní kamion, který veze veškeré nářadí i spoustu náhradních dílů, a pustili jsme se do práce,“ hlásil David Švanda.