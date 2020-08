/FOTOGALERIE/ Dva týdny nabité sportem, vzděláváním i zábavou. To přinesl letošní Sport Camp, který uspořádali členové v Aerobik studiu Orel Dobříš. Organizátoři uspořádali hned dva turnusy. Během nich děti zažily hromadu zážitků, na které budou určitě vzpomínat minimálně po celý zbytek prázdnin.

Ze Sport Campů Aerobik studia Orel Dobříš. Foto: archiv oddílu

„Příměstské tábory pořádáme v Aerobik studiu Orel Dobříš již pěknou řádku let. Jde o týdny nabitého programu, které by nejenom děti, ale i dospělí měli chuť zažít. Za to jsme všechny rády,“ shodly se lektorky.