Florbalisté Dobříše budou od nové sezony hrát celostátní soutěž. Pátý tým uplynulého ročníku regionální ligy dostal dodatečnou pozvánku do divize, kterou se rozhodl přijmout a dosáhl tak dlouhodobého cíle, kterým posun do čtvrté nejvyšší soutěže jednoznačně byl. Akorát přišel dřív, než se v klubu čekalo.

Dobříš skončila v minulé sezoně na pátém místě s velkým odstupem na pátém místě. Nicméně všechny týmy před ní svou účast buď odřekly, nebo musely odmítnout, protože jejich další tým v divizi působí. A tak Ligová Komise Českého florbalu ukázala na Dobříš, která se rozhodla nabídku přijmout a postoupit do celostátní soutěže.

„Je to super! Od chvíle, kdy jsme chytili začátek soutěže, jsme věděli, že v ní je spousta týmů, které nemůžou jít výš či šly dolů dobrovolně a nebudou chtít postoupit. Někteří už nad tím přemýšleli už hodně brzy, že bychom mohli jít do divize. Přišlo to ale dřív, než se čekalo, nebo než jsem čekal já,“ říká hráč a nyní už bývalý trenér Dobříše Vojtěch Paul.

Sokoli si rázem splnili jeden z dlouhodobých cílů, které si v minulost vytyčili. Z nejnižších soutěží se za pět let probojovali až do divize. Nyní se ale na ní musí nastavit. „Jdeme z pátého místa, což může vypadat, že jsme si nevybojovali postup sportovní cestou. Na druhou stranu nevnímám takový skok mezi naším regionem a divizí. Sportovně na to tým může mít, ale nesmí se opakovat scénář z minulosti, kdy léto nebylo úplně stoprocentní,“ říká Paul.

Zatímco v minulosti často tým vedl jako hrající trenér, tak v průběhu uplynulé sezony přešel pouze do role hráče. „V půlce sezony jsme měli pohovor se všemi. Z mého pohledu jsme potřebovali dát týmu impuls. Já jsem to už časově nezvládal. Ke konci sezony jsem řekl, že už trénovat dál nechci a potřebuji si po šesti letech odpočinout a dát si oraz. Teď jsem jenom hráč a to ještě uvidím, jestli budu zvládat nastavené podmínky,“ říká 30letá osobnost klubu.

Dobříš se bude muset v létě připravit na zcela jinou organizaci z hlediska pořádání. Už nebude mít dva turnaje za celou sezonu. Nyní jí čeká pořádání klasického zápasu s hracím časem 3 x 20 minut dvakrát do měsíce s předzápasovým programem. Divize si žádá i jiné nároky, kdy musí být při utkáních mnohem více lidí.

„Co se týče organizace, tak se jedná o obrovský skok. Domlouvání termínů, časů, rezervace haly, větší problémy ale byly, když se pořádalo celý den. Na těch pár hodin večer věřím, že dokážeme někoho zajistit. Doufám, že z domácích utkání vytěžíme tak, že se o nás bude vědět ve městě a v regionu,“ uvádí Paul.

Domluva s fotbalem

Dobříš byla nalosována do Divize B, kde jí čekají soupeři převážně ze západních a jižních Čech. Nejdelší štreka jí bude čekat do Kaplice, která je pomalu až u hranic, k tomu jsou tři soupeři z Prahy a poslední je ještě loňský účastník Národní ligy z Benešova.

S vyšší soutěží se čekají i vyšší nároky. Dobříš ale bude hrát divizi se stejnými hráči, se kterými hrála na regionální úrovni. Posily by také měly být z vlastních zdrojů, takže z dorůstající mládeže. Teď navíc zbývá vyladit ještě komunikaci s místním fotbalovým oddílem, aby se s nimi florbalisté nekřížili domácí zápasy. Jednat se ale bude hlavně o podzimní část. „Chceme se s nimi spojit, domluvit a propagovat delší sportovní akci,“ uzavírá Paul.