Povelikonoční nadílku si přichystali florbaloví Žraloci. Příbramský celek nejprve o gól přetlačil pražské Vosy, následně v divoké přestřelce padl s Ekonomy až po nájezdech. Čtyři body je posunuly před závěrečnými duely sezony na třetí místo tabulky o skóre před rezervu superligového Chodova.

Příbramští florbalisté | Foto: FBC Žraloci Příbram

V duelu s Vosy museli Žraloci neustále dotahovat a poprvé se jim podařilo dostat do vedení až pět minut před koncem. Těsný náskok nakonec uhájili a brali tři body do tabulky. Ve druhém utkání se strhla velká přestřelka která neskutečných 18 branek. Příbramští ještě v polovině disponovali dvougólovým náskokem, nakonec Ekonomové patnáct sekund před koncem při hře bez brankáře vyrovnali z trestného stříletní a vynutili si nájezdy, ve kterých byli úspěšnější a získali pro sebe dva body.

„Čekali nás soupeři, kteří hrají nepříjemný styl, kde vlastně nikdy nevíte co přijde a to nám dělá velké problémy. Zápas proti týmu Vosy Praha byl složitější v tom, že jsme několikrát prohrávali, ale nakonec jsme přece jen tři body získali. Stejným stylem probíhal druhý zápas, kde jsme se nemohli dostat do komfortnějšího vedení a nakonec jsme školáckou chybou přišli o možnost zápas vyhrát a nájezdy už byla jen loterie. Teď už se chystáme na poslední zápasy sezony, kde se přímo utkáme s Chodovem a s Bohemians o třetí místo. Tito soupeři nám určitě budou sedět o něco víc!,“ komentoval výkony týmu kapitán Michal Soukup.