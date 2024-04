Série poražených semifinalistů odstartovala pompézní bitvou. Volejbalisté Kladna v ní sice vedli 2:0 na sety, avšak Příbramští se dokázali vzepřít a středočeského rivala donutit k maximálnímu úsilí. Po dvou a půl hodinové dramatické bitvě se sice radovali Orli z prvního bodu, Kocouři ale jasně ukázali, že budou hodně škrábat. „Vrátíme se k rozhodujícímu duelu,“ řekl sebevědomě smečař Jakub Ureš, který v utkání nasbíral hned 16 bodů.

Dramatický zápas ukončila chyba Tevkuna | Video: Deník/Ondřej Jícha

Co jste změnili ve třetím setu, že jste se takhle parádně vrátili do zápasu?

Začal nám vycházet trošku lépe servis, pak se lépe vrátilo. Oni měli hůř přihráno a pak to měli na obě ruce

Do Příbrami se vracíte s tím, že prohráváte 0:1 na zápasy. Ukázali jste už ale v prvním utkání Kladnu, že odveta bude o něčem jiném?

Rozhodně. Věřím, že nás přijde podpořit co nejvíc lidí, Kladno porazíme a vrátíme sérii k rozhodujícímu duelu.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha

V Kladně byla bouřlivá atmosféra. Bude v Příbrami ještě větší peklo?

Když už jsme hráli doma se Lvy, tak byla úžasná atmosféra. Když teď bude stejná, nebo možná lepší, tak to bude bomba.

Jaké peklo čeká Kladno?

Doufám, že se mu bude hrát špatně a porazíme je. Publikum nám pomohlo, bylo slyšet, zkrátka paráda.

Nabrali jste v prvním utkání sebevědomí s tím, že se můžete do Kladna ještě vrátit?

Určitě se chceme vrátit. Doma je porazíme a pak se utkáme v Kladně v rozhodujícím souboji.

Jak jste na tom z hlediska psychiky po těsně prohraném prvním utkání?

Z pohledu sebevědomí by bylo lepší, kdybychom vyhráli, ale nic nemění na tom, že chceme doma vyhrát a vrátit se sem.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha

Už v semifinále se Lvy jste předvedli parádní výkon, akorát obhájci titulu byli nad vaše síly. Cítíte, že Kladno je na rozdíl od Prahy k poražení?

Těžko říct. Doufám, že ano. Když budeme hrát takhle, tak je porazíme a zápas bude o nás a ne o nich.

Je ve vašich silách porazit Kladno ne jednou, ale dvakrát a pověsit si medaile na krk?

Myslím si, že určitě. V prvním utkání jsme s nimi hráli vyrovnaně a ještě u nich, tak proč by to nešlo.