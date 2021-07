Stalo se již každoroční tradicí, že se v TenisCentru Dobříš koná jeden z vrcholů mládežnické tenisové sezony. Ani letošní rok nebude výjimkou. Od 25. do 31. července proběhne na kurtech MČR starších žákyň.

Tenista Jonáš Forejtek se v Dobříši představil v loňském roce během charitativní exhibice. Letos by se na antukovém kurtu měla hrát jeho sestra Eliška, která bude patřit k favoritkám MČR starších žákyň. | Foto: TenisCentrum Dobříš

„Pro nás je to vždy prestižní věc a také závazek. Snažíme se to udělat pokaždé co možná nejlépe, tak, aby se hráči nebo hráčky u nás cítili jako na opravdu velkém turnaji. To znamená, že přijedou, dostanou dárky, akreditační karty a během celého týdne je o ně maximálně postaráno,“ říká Martin Beran, který věří, že i v současné době poznamenané pandemií proběhne turnaj bez sebemenších problémů. „Nemělo by to být o moc složitější než v minulých letech. Hráčky už jsou dnes zvyklé, že musí přijet na turnaj otestované, což je samozřejmě podmínkou, která platí i pro rozhodčí, pořadatele a všechny lidi, kteří se budou v areálu pohybovat.“