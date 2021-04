/FOTOGALERIE/ Navzdory pandemii jsou i pro letošní rok v plánu příměstské tábory. Některé chystá i gymnastický klub z Dobříše. Ten si pro děti z širokého okolí připravil na léto celkem čtyři turnusy, jejichž nedílnou součástí budou i sportovní aktivity.

Fotografie z příměstských táborů, které v předešlých letech organizoval gymnastický klub z Dobříše. | Foto: archiv klubu

Tábory (pokud to situace dovolí) by se měly uskutečnit v červenci (dva turnusy) a v srpnu (dva turnusy). Určené jsou pro kluky a holky ve věku od šesti do patnácti let.