Dobříšská rezerva byla poloviční. Böhm: Návrat byl nejlepší rozhodnutí

Kvalitní hra celého týmu přinesla sice jen tři body do tabulky celkem Berouna, ale výhledově se očekávají další body přibývající na týmovém kontě, a to i přes porážku s pražskými Game Over.

Florbalisté Sokola Dobříš.h | Foto: Sokol Dobříš