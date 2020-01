Volání Martina Macíka po pověstné vysoké náročnosti dakarských etap bylo vyslyšeno. Během pondělního osmého dílu letošního 42. ročníku se sedlčanský závodník poprvé dočkal těžkého profilu trati s rozlehlými písečnými dunami. „Konečně pořádný Dakar,“ radoval se třicetiletý pilot kamionu, kterému se však jedna z dun stala osudnou a nebýt pomoci krajana Martina Šoltyse, visel by nad jeho dalším pokračováním velký otazník. Nakonec ale všechno dobře dopadlo a žlutočerný speciál dorazil do cíle v jedenáctém čase.

Sedlčanský závodník Martin Macík se svým kamionem dál bojuje s nástrahami Dakaru 2020 | Foto: Big Shock Racing tým

Macíkův problém nastal během 474 měřených kilometrů právě ve chvíli, kdy se v dunách snažil vyhnout projíždějící bugině. „Na jednu z větších dun jsem si špatně najel a zůstali jsme viset na břichu. Moje chyba,“ vzal vinu na sebe Martin Macík. „Šli jsme kopat, připravili jsme si lano. A tímto děkujeme Martinovi Šoltysovi, který nás vytáhl. Pokoušel se nám pomáhat i Martin van den Brink, kterému také patří respekt. Je vidět, že fair play mezi kamiony stále funguje. My jsme pomáhali v neděli a v pondělí se nám to vrátilo. To potěšilo,“ ocenil ochotu soupeřů.