/FOTOGALERIE/ Má za sebou nezapomenutelných a vyčerpávajících třináct dnů (a dvanáct nocí), zároveň si splnil jeden ze svých velkých snů. Bývalý ultramaratonský reprezentant Martin Hunčovský zdárně dokončil sólový etapový běh k Jadranu.

Ultramaratonec Martin Hunčovský na cestě z Kel k Jadranu | Foto: archiv sportovce

Absolvování více než osm set kilometrů dlouhé trasy z Mělnicka do slovinského přístavního městečka Koper ohlásil na svém speciálním webu k této akci v pondělí večer. Doběh do šest kilometrů vzdálené Izoly si nechal na úterý. „Užívám si mořské vody a vlahého mořského vzduchu… Tak to vše za to stálo," podělil se o dojmy.