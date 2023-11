Drahá Špačkova premiéra. Žraloci rozcupovali soupeřem

Rozpačitý úvod do sezony už je zřejmě zapomenut. Florbalisté Příbrami vyhráli třetí zápas v řadě a jako praví Žraloci vyrazili ode dna hlubiny do středu tabulky, aby se pořádně zakousli do své kořisti. Jejich ostré útoky nyní okusili Engineers, které odešli s debaklem 11:0 a také rezerva superligových Black Angels po výsledku 7:4 pro svěřence hrajícího trenéra Marka Soukupa.

Florbaloví Žraloci zažili stoprocentně úspěšný víkend | Foto: FBC Žraloci Příbram