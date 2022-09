Už první jízda naznačila, že bojovat se bude až do posledních metrů sezóny. Po výborném startu si v ní vedení udržela dvojice Bax/Čermák, a když Estonec Varik s Finem Kunnasem dojeli po dramatickém boji na třetím místě, bylo jasno, že při rovnosti bodů rozhodne jejich vzájemné pořadí v cíli druhé jízdy víkendu a poslední sezóny. Do ní dali všechny posádky doslova vše, a i přes obavy z rozmáčené trati, sledovali diváci férové a urputné souboje o každý metr doslova od startu až do cíle.

Z vítězství v této jízdě se nakonec radovala posádka Vanluchene/Bax, druhou pozicí kontrolovali zisk titul Bax s Čermákem a Varik s Kunnasem nakonec skončili na čtvrtém místě, což pro ně znamenalo se ztrátou čtyř bodů titul vicemistrů světa. „Byla to neuvěřitelná sezóna! Splnil se mi dětský sen, a to jsem chtěl původně skončit. Začali jsme poměrně jednoznačně, ale pak přišly menší technické problémy, a ne úplně vydařené závody. Zlom pak přišel při závodech v Estonsku, po kterých jsme byli po sporné penalizaci opravdu psychicky dole, a přišli jsme o vedení v šampionátu. Jenže, ono nás to nakonec nakoplo, a v týmu jsme si řekli, že my chceme vyhrát titul na trati, a ne od zeleného stolu. Díky promotérovi a partnerům seriálu se podařilo uspořádat závod v Kaplici, který nás udržel ve hře o titul a pak přišel poslední víkend,“ popisoval v cíli se slzami v očích první český mistr světa v sajdkárkrosu Ondřej Čermák.

„Nenechali jsme nic náhodě. Příprava byla ještě větší než obvykle. Pravda, moc jsem toho nenaspal, i když jsem jinak kliďas, vidina titulu mě moc spát nenechala. Řekli jsme si, že půjdeme krok po kroku, a přesně tak to bylo. Když se nám podařilo vyhrát kvalifikaci, a pak i první jízdu, začal jsem věřit, že se nám to může podařit. Poslední dvě kola se ve mne pral strach z technické závady s radostí, že si jedu pro první titul mistra světa pro Českou republiku! Po odmávnutí to bylo něco neuvěřitelného. Možná mi ještě ani teď pořádně nedochází, co jsem dokázal. Pro Etienna to je už pátý titul kariéry, ale pro mne… Ještě nevím, jak mu za tu šanci s ním jezdit a za tyhle okamžiky a titul poděkuji, ale je to něco neuvěřitelného. Splnil se mi dětský sen!“ rozplýval se novopečený mistr světa a rodák z Příbrami Ondřej Čermák.

Boj o titul zdramatizovalo i počasí, když kvůli prudkým dešťům musela být trať pozměněna a čekalo se, zda bude možné poslední jízdu sezóny uskutečnit za regulérních podmínek. „Velký dík patří organizátorům, protože počasí, které nám jinak celou sezónu přálo, bylo na hranicích regulérnosti. Odvedli neuvěřitelný kus práce, trochu jsme museli pozměnit trať, ale nakonec byla trať připravena na úrovni vyvrcholení světového šampionátu. Skutečně velký dík, protože by nás mrzelo, kdyby se, formulovou terminologií řečeno, musel šampionát rozhodnout za safety carem,“ vyjádřil vděčnost organizátorům z Motorsportclubu MSC Wieslauftal promotér mistrovství světa FIM sidecarcross Martin Beňa.

Češti fanoušci tak nyní mohou netrpělivě vyhlížet Sidecarcross a Quadcross národů, kde se představí i čerstvý mistr světa Ondřej Čermák., který bude závodit v nizozemském týmu po boku Etienna Baxe. Letošní ročník se pojede na legendární a oblíbené trati nedaleko v Kramolíně u Nepomuku o víkendu 24. a 25. září jako tradiční Pohár národů v sajdkárkrosu a quadcrossu. Na start JAY PARTS Sidecarcross a Quadcross of Nations je přihlášen rekordní počet 32 týmů z 18 zemí a v obou kategoriích se čeští fanoušci mohou těšit i na dva domácí týmy v každé disciplíně. Hlavním tahákem akce bude i účast týmu USA v quadcrossu!