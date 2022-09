Po dominantním vstupu do sezóny v úvodním podniku přijíždí nizozemsko-česká posádka Etienne Bax a Ondřej Čermák do Kaplice po čtyřech odjetých podnicích se ztrátou 16 bodů na vedoucí dvojici Kert Varik z Estonska a Lari Kunnas z Finska zejména díky penalizaci v posledním závodě v Estonsku. „Začátek sezóny byl z říše snů, pak ovšem přišly technické problémy v Lokti, těsné souboje a druhé místo v Belgii, a především za nás velmi sporný poslední závod v Estonsku. Dostali jsme po závodě penalizaci za údajné předjíždění pod žlutými vlajkami. Cítíme to jako křivdu, protože jsme situaci viděli a vidíme jinak, a odvolali jsme se. Přesto jsme v prvé řadě závodníci, nechceme bojovat a vyhrávat u zeleného stolu. Vybojujeme si titul na trati! Vítězství v Kaplici nás udrží ve hře o titul do závěrečného podniku a za 14 dní uděláme pro něj doslova vše! Necháme na trati všechno a věřím, že nás poženou i diváci, protože stále je ve hře historicky první titul mistra světa pro české barvy,“ zve na závod Ondřej Čermák.