Volejbalisté Příbrami se vezou v roce 2024 na vítězné vlně. Po výhře v Benátkách nad Jizerou zdolali doma v 17. kole extraligy i jednoho z konkurentů v boji o předkolo play-off Zlín 3:1 na sety. Navíc se na rozdíl pouhého jednoho bodu přiblížili šesté Odolene Vodě zaručující přímý postup do čtvrtfinále.

Příbram doma přehrála Zlín 3:1 a útočí na elitní šestku | Foto: VK Trox Příbram

Duel se Zlínem ale začali Kocouři vlažně a dlouho se dostávali do tempa. První set zachraňovali až na poslední chvíli a udělali z něj drama. V napínavé koncovce disponovali dvěma setboly, přesto ho nakonec prohráli po divoké přestřelce 32:34.

„Zápas jsme začali malinko vlažně, řekl bych, že jsme možná malinko podcenili soupeře, zkrátka na začátku zápasu jsme nehráli dobře. Postupem času jsme se do toho dostávali víc a víc, řekl bych, že toto nás trápí již několik posledních utkání, ale jsem moc rád za celý tým, že jsme se do toho nakonec dostali a duel otočili,“ řekl s úlevou domácí kapitán Daniel Rosenbaum.

Příbram ale prohra v první sadě na úvod té druhé poznamenala a i v ní musela otáčet skóre. Obrat přišel v polovině dějství a od doby začali Kocouři dostávat utkání pod kontrolu, až ho nakonec ovládli 3:1.

Tři body jako výhra v loterii. Kocouři přes vlažný start zdolali Benátky

„Především jsem samozřejmě rád za tři body, protože byly veledůležité a zároveň musím vyseknout pochvalu Zlínu, protože myslím, že odehrál jeden z nejlepších zápasů v letošní sezóně. O to jsem samozřejmě více rád, že jsme tyto body získali a že se kluci vrátili v tom prvním setu, kdy jsme prohrávali 24:21, do takové bojovné nálady, do takového entuziasmu, nakonec i přestože jsme dvakrát měli na rukou vítězství v setu, tak jsme set prohráli. Ve druhém setu jsme malinko začali špatně, což bylo způsobené i tou koncovkou prvního setu, ale poté jsme se postupně více dostávali do hry a myslím, že do konce zápasu jsme neustále vedli, ale bylo to stále jen o dva body. Velmi těžké utkání, gratuluji klukům, za výkon, bojovou náladu a entuziasmus, který předvedli,“ shrnul trenér Lubomír Vašina.

Kocoury může mrzet jediné, že v průběhu čtvrtého setu musel kvůli zranění odstoupit brazilský smečař Gabriel Andrade. „Doufám, že bude brzy v pohodě,“ řekl Rosenbaum. Příbram zapsala třetí tříbodové vítězství v řadě na Odolenu Vodu před sebou se dotáhla na rozdíl jediného bodu.

Příbram – Zlín 3:1 (-32, 22, 19, 22)

Esa: 4:2. Bloky: 12:4. Rozhodčí: Možnár, Grabovský. Diváci: 804.

Příbram: Benitez (10), D. Rosenbaum (2), Gabriel (7), Šábrt (12), Tevkun (1), Lyzanec (7), libero Verasio. Střídali: Toman (24), F. Ureš (6).