Mechanici týmu MM Technology přes noc, po návratu posádky z maratonské etapy, opět trpělivě a pečlivě pracovali na týmovém kamionu Čendovi. A vyplatilo se, protože pro zvládnutí další porce náročných dun, které organizátoři Dakaru na sobotu závodníkům nachystali, byla dobře fungující technika velkou oporou. Naštěstí, sedlčanští jezdci mají písek rádi. V minulých dnech potrénovali a dnešní jízdu zvládli na jedničku. „Jsme v cíli. A bylo to zase dost drsný. Nebylo to zadarmo, ale snažili jsme se jet podle sebe. Bylo to nejdelší dunoviště, 150 km jenom písky. Od samého začátku opravdu náročná jízda. Myslím, že to bylo hlavně o tom udržet tempo, dát to psychicky. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, furt, furt, dokola. Strašně dlouho to trvalo. 150 km jsme jeli 3 hodiny. Až poslední pasáž byla rychlejší, nejdřív po písku a pak už po šotolině,“ popisoval Martin Macík.