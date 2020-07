Příbramští mohou „děkovat“ koronaviru, který neumožnil napříč soutěžemi dohrát play-off. „Proto jsme byli jsme osloveni, zda chceme v soutěži hrát dál. Tuto variantu jsme uvítali a řekli, že ano,“ vysvětlil kapitán Matěj Velebil.

Co pro příbramský basketbal znamená? „Je to zásadní pro prestiž našeho sportu ve městě. Budeme na očích a zároveň mám to může pomoci stále rozšiřovat mládežnickou základnu. Přináší to ovšem s sebou i mnohem více práce a úsilí. Utkání ve druhé lize nám ukázala spoustu nedostatků a máme určitě na čem pracovat,“ uvědomuje si Velebil.

Věří ale, že se spoluhráči bude hrát v následující sezoně mnohem důstojnější roli. „Určitě nám to pomůže i psychicky. Udržet se hned první sezonu ve vyšší soutěži bývá poměrně náročné, jak se nakonec ukázalo i v našem klubu,“ poznamenal.

Basketbalová druhá liga už je i rozlosovaná. Příbram je účastníkem skupiny A, kde budou jejími soupeři Litoměřice B, Radotín, Domažlice, Rokycany, Klatovy, Ústí nad Labem, Benešov, Kbely, Písek B, Žižkov a České Budějovice.

Sezona bude zahájena 19. září. Hned na úvod se svěřenci trenéra Michala Vošahlíka představí ve středočeském derby na půdě Benešova. O den později je čeká duel v Radotíně. Doma se příbramští hráči poprvé představí o víkendu 17. a 18. října, kdy se nejprve střetnou s českobudějovickými Tigers a pak rezervním týmem Písku.