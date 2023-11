Volejbalisté Příbrami nadále drží solidní start od začátku sezony a v domácím prostředí tentokrát získali tři body. Před vlastním publikem hráli o hodně, neboť se střetli s Ústím nad Labem, které bylo těsně za nimi. Bývalý klub absentujícího trenéra Lubomíra Vašiny ale porazili 3:1 na sety a ve středu extraligové tabulky udělali parádní mezeru mezi sedmým a osmým místem.

Příbram doma porazila Ústí 3:1 | Foto: Oldřich Kozák/VK Trox Příbram

Do Příbrami se poprvé od přestupu vrátil jako soupeř ještě loni její hráč Ivo Hulpach, který domácí hodně zlobil a první dva sety jim dělal velké problémy. Kocouři měli, jak mají v letošní sezoně ve zvyku pomalejší rozjezd, přesto úvodní sadu nejtěsnějším možným poměrem zvládli.

„Začátek zápasu jsme úplně nezvládli, nevím, jestli naší nekoncentrovaností nebo spíše nervozitou, byl to pro nás hodně důležitý zápas se sousedem z tabulky. Postupem zápasu, čím déle jsme hráli, tím více jsme se na hřišti našli a pak už nám začal chodit i servis a skvěle jsme přijímali,“ přiznal kapitán Daniel Rosenbaum mladší. „První dva sety musím říci, že Ústí hrálo velmi dobře, možná lépe než my. My jsme nebyli úplně schopni splnit to, co jsme si domluvili před zápasem v šatně,“ dodal jeho otec, předseda klubu a zaskakující trenér Daniel Rosenbaum starší.

Ve třetí a čtvrté sadě bylo pro Příbram klíčové, že se Kocourům povedlo vymazat jak bývalého spoluhráče Hulpacha, tak i Lanka. K tomu stejně jako na půdě mistrů pražských Lvů zlepšili příjem a na hřišti začali mít postupně navrch. Excelovali hlavně nad sítí, kde byli hodně úspěšní na útoku.

„Naštěstí jsme náš výkon zlepšili, postupem utkání jsme Ústí přehráli a zápas končil v euforii, kdy byli nadšení diváci i my. Děkujeme jim, že přišli v tak velkém počtu, za to že vytvořili takovou kulisu a jsme rádi za tři body,“ uvedl kouč Kocourů. Jeho tým je nyní na sedmém místě tabulky s pětibodovým náskokem před Ústím nad Labem.

Příbram – Ústí nad Labem 3:1 (23, -18, 20, 14)

Esa: 6:2. Bloky: 11:8. Rozhodčí: Dmejchal, Rychlík. Diváci: 852.