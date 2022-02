Čtrnáctidenní volno poznamenalo výkon Kocourů v zápase. Sice se na začátku rychle dostali do vedení 8:3, ale ihned vzápětí hosté srovnali. „Hrozně jsem se bál toho, jestli chytneme rytmus hry. Chvilku se nám to dařilo a chvíli jsme byli mimo,“ přiznal trenér Martin Démar a podle toho zápas i vypadal. Jeho svěřenci však pokaždé po polovině setu udělali důležitou bodovou sérii, díky které odskočili soupeři a následně si náskok pohlídali.

„Proti nám stály Beskydy, které nás mohly potrestat víc, ale jsem rád, že jsme zvládli zápas za 3:0 a že máme tři body,“ ulevil si kouč hostů. Speciální nádech mělo utkání pro nahrávače Kocourů Dmytra Dolgopolova. Ukrajinský nahrávač přišel do Příbrami právě z týmu působícího ve Frýdku-Místku. „Necítil jsem nijak zvláštní proti bývalému týmu. Pro mě to byl prostě další zápas,“ uvedl 28letý volejbalista.

Dolgopolov prosí nejlepší fanoušky Česka o pomoc

Pro něj se jednalo o hodně psychicky náročné utkání, neboť posledních 60 hodin před zápasem měl starosti zejména s tím, co se po invazi ruských vojsk děje v jeho rodné zemi a jaká je situace ohledně jeho rodiny. Naštěstí jsou všichni v pořádku. On sám vyhlásil sbírku na pomoc ukrajinské armádě, do které mohli fanoušci během zápasu přispět jakoukoliv částkou. Nicméně v duelu s Beskydy předvedl snad nejlepší výkon v příbramském dresu.

A po právu se stal i mužem zápasu. Výměna za stavu 16:13 ve třetím setu byla plně v jeho režii. Jeho dva tygří skoky zabránily bodovat Beskydám a naopak po jeho nahrávce Johansen zakončil nejlepší výměnu utkání. „Neútočím, takže se snažím pomoci týmu obranou, servisem, blokem,“ konstatoval Dolgopolov.

Hosté však nedali Příbrami body zadarmo. Domácí tým musel hodně bojovat, nicméně všechny koncovky šly za ním. „Myslím, že nám trošku chyběla koncentrace na přihrávce. Beskydy dávaly dobrý skákaný servis. Sice nám daly devět es, ale většinou po našich chybách. Jinak obrana byla dobrá, blok taky, takže paráda,“ komentoval utkání ukrajinský nahrávač. Kocouři si díky výhře upevnili čtvrté místo a dál si drží na dostřel třetí Kladno, se kterým podle všeho svedou přímou bitvu o třetí pozici na závěr základní části, kdy se oba týmy střetnou v Příbrami.

Příbram – Beskydy 3:0 (19, 22, 21)

Esa: 5:9. Bloky: 8:5. Rozhodčí: Činátl, Krtička.

Příbram: Böhm (3), Augusto (5), Johansen (16), Madalóz (13), Trojanowicz (4), Dolgopolov (3), libero Verasio. Střídali: J. Ureš (3), Šábrt (1), Rosenbaum.