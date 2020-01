Ani dvě proražené pneumatiky, které musel vyměnit, nezastavily Martina Macíka ve čtvrté etapě letošního Dakaru. Sedlčanský pilot i tyto problémy dojel do cíle na výborném desátém místě a v celkovém hodnocení kategorie kamionů udržel čtvrtou pozici.

Kamion Martina Macíka během Dakaru 2020 | Foto: Big Shock Racing tým

„Na začátku to jelo krásně, všechno cajk. Letěli jsme, Lopík (Aleš Loprais pozn. red.) nás pěkně pustil, honili jsme se s Kamazy. Pak najednou… představte si, že lezete s kamionem po skalách. No, odnesly to postupně dvě pneumatiky. A vezeme si s sebou v etapě jenom dvě náhradní. Do cíle zbývalo sedmdesát kilometrů a šutry, kam se podíváš. Všichni jsme měli stažené zadnice. Ale David (palubní mechanik Švanda pozn. red.) nafoukal pneumatiky, aby držely, František (navigátor Tomášek pozn. red.) našel nejkratší cestu a naštěstí jsme to v pořádku dojeli,“ ulevil si Martin Macík.