„Odehrál se vážně skvělý zápas. Vedli jsme 2:1. Ve čtvrtém setu ale Praha začala hrát lépe a to zejména na servisu. Také zlepšila defenzivu, což bylo pro ně dobré. I tak si myslím, že oba týmy sehrály parádní utkání,“ konstatovalo argentinské libero Verasio.

Všichni přítomní si užili skvělý volejbalový zážitek, který byl i možným předkrmem pro play-off. Jelikož se Příbram a Praha nachází momentálně na čtvrtém a pátém místě, tak je pravděpodobné, že by se brzy oba týmy mohly utkat ve čtvrtfinále. I z tohoto hlediska bylo velice důležité vzájemné střetnutí v 18. kole. Pokud by Kocouři zvítězili, výrazně by vykročili za výhodou domácího prostředí.

Zkušený Gengel řádil proti Klatovům. Za pět bodů donese halušky

Vyrovnanou první sadu rozhodl až v závěru kapitán Kocourů Böhm. Až do koncovky zůstal bez bodu, pak ale připsal tři v řadě a esem ukončil úvodní dějství. Napínavá bitva pokračovala i nadále. Po změně stran ale byli přeci jen o kousek lepší Lvi. Příbram neustále dotahovala a marně se snažila ve druhé sadě dostat do vedení. Nakonec byli šťastnější hosté a bylo srovnáno.

Na straně hostů se postupem času rozehrál k dalšímu stabilnímu výkonu Kriško. Stejně tak ale na domácí straně univerzál Johansem, za kterým šla většina příbramských bodů. Právě Argentinec dvěma body v závěru dostal Kocoury opět do vedení.

V tu chvíli začala v hale vládnout euforie. Svěřenci Martina Démara byli jako v transu a rychle se dostali do vedení. Do zápasu ale začaly vstupovat emoce. Hodně k tomu pomohly i kontroverzní výroky rozhodčích na obě strany. Nakonec vše vyústilo i v udělení červené karty Lvům. Kocouři se rázem dostali do pohodlného vedení o čtyři body a směřovali za vítězstvím.

Kocouři se v Ústí rozjížděli pomalu. V závěru přichystali splachovák

Hostům se ale povedl parádní obrat a vynutili si tie-break. Ve kterém už dominovali. „Nemyslím si, že by jsme se složili po psychické stránce. Stalo se ale něco podobného, co v předchozím setu. Oni hráli fakt dobře a získali čtyři nebo pět bodů v řadě a pak bylo pro nás obtížné je dohnat,“ přiznal Verasio.

Nejen jeho, ale celý tým uchvátila parádní atmosféra v hale, která rezonovala během zápasu a příznivci Kocourů dali ostatním jasně najevo, že v jejich hale se bude do konce sezony hrát každému dalšímu soupeři hodně těžko. „Máme nejlepší podporu od fanoušků v lize. Atmosféra byla opravdu vynikající. Pomáhají nám opravdu hodně, je to něco neskutečného. Doufám, že budu v Příbrami pokračovat i příští rok a hrát před nejlepším publikem v Česku,“ prohlásilo argentinské libero ve službách Příbrami.

Příbram – Praha 2:3 (23, -24, 23, -22, -9)

Esa: 6:4. Bloky: 9:11. Rozhodčí: Krtička, Velinov. Diváci: 786.

Příbram: Böhm (10), Trojanowicz (5), Johansen (23), Madalóz (15), Augusto (8), Dolgopolov (3). Střídali: Hulpach (2), F. Ureš (3), Šábrt (2), Rosenbaum, J. Ureš