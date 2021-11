Mít tři esa, nebo dokonce čtyři v rukávu například v pokeru, tak vyděláte majland. Přesně tak si nyní musí mnout ruce v Příbrami, protože výkony, které předvádí v jejich službách Brazilec Lucas Madalóz, jsou neskutečné a daleko převyšují úroveň české extraligy.

„Nepochopil jsem, že jde ke Kocourům a akceptoval naší nabídku. Charakterově je hodný a poctivý člověk. Úžasný a neskutečný hráč. Jsem rád, že mladé příbramské děti si z něj mohou vzít příklad,“ rozplývá se nad Brazilcem kouč Démar. Madalóz mu vrací důvěru nekompromisním servisem a díky němu těží Příbram během extraligových utkání kvantum bodů.

Pocházíte z Brazílie, což je jedna z nejlepších volejbalových zemí světa, jak se Brazilec dostane do české extraligy?

Dostal jsem nějaké návrhy od jiných týmů, ale zaujala mě nabídka Příbrami a výzva dostat ji na vrchol společně s týmem.

Líbí se vám v Příbrami?

Město se mi moc líbí. Je, krasné, malé a klidné, jak má být, ale bez moře.

Co si myslíte o české extralize?

Jedná se o mojí první zkušenost s ní a jsem překvapen její úrovní. Moc mě baví!

Je česká liga kvalitní?

Těžko říct, jestli je kvalitní, protože jsem extraligu v minulých letech nesledoval, abych mohl porovnávat, ale v měřítku s jinými ligami můžu říct, že Česká republika má vše pro to, aby měla skvělou úroveň volejbalu - od struktury kurtů až po management a vše, co sport potřebuje k růstu jako celku!

Sportovci po celém světě oceňují atmosféru, kterou dokážou čeští fanoušci vytvořit. Co říkáte na fanoušky?

Jsem velmi spokojený s příbramskými fanoušky. Publikum je velmi vřele a hraje společně s týmem a rozdíl ve hře je znát.

V týmu hrajete se dvěma Argentinci. Jak mezi vámi funguje spolupráce, protože Brazílie a Argentina jsou v Jižní Americe velkými sportovními rivaly?

Máme mezi sebou skvělý vztah, rivalita je jen ve fotbale, nebo když stojíme proti sobě. Hrál jsem jednu sezónu v Argentině a vlastně mě tam přijali jako bych byl doma. Miluji Argentinu!

Příbram táhnete hlavně vy a German Johansen. Jak vysvětlujete, jak funguje spolupráce mezi vámi?

German Johansen je můj protiklad, který musí být. Rozhoduje ve chvílích, kdy musí a jeden ze základních pilířů našeho týmu. Hodně nám pomáhá mít ho na hřišti a je to skvělý hráč.

Vaší nejsilnější zbraní nebo jednou z nejsilnějších je servis. Je to klíčový prvek vaší hry?

Ano, moje podání je určitě velmi důležitým prvkem v mé hře, stejně jako další prvky, které máme v našem týmu, protože přímé body ze servisu a esa usnadňují hru pro náš tým v konečném důsledku. Máme skvělý plachtící podání a dobré bloky, což jsou určitě určující faktory v našem herním systému.

Nyní jste první v počtu es. Co na to říkáte?

Abych pokračoval v tvrdém tréninku a způsoboval co největší potíže soupeři na přijmu. Také děkuji mému trenérovi, že zůstal je pozorný v otázce servisu

Zima, chlad a nyní přicházejí do Česka. Jak zde řešíte aktuální teploty a případný sníh?

No, jak už někteří v Brazílii vědí, naše podnebí je více tropické, ale já nemám problém se teplotám přizpůsobit. Bude to moje poprvé, co uvidím sníh, takže jsem trochu nervózní (směje se),

Brazílie je známá svými tanci - samba, capoeira. Tančíte rád?

Ano, rád tančím, ale nejsem moc dobrý tanečník, nicméně někdy zariskuji a jdu na parket (směje se).

Tančíte takhle na hřišti?

Snažím se na hřišti předvést to nejlepší, aby fanoušci věděli, jestli to dělám dobře nebo špatně.