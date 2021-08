V loňském roce byl Highjump kvůli koronaviru zrušen. Letos to dlouho vypadalo podobně. Díky uvolňování protiepidemických vládních opatření se organizátoři domluvili se zastupitelstvem obce a akce se tak po roční odmlce vrací na scénu. Proběhne za limitovaných podmínek a s maximální účastí dvou tisíc návštěvníků.

„Jsme rádi, že nakonec můžeme Highjump uspořádat. Bude to pro nás takový návrat na začátek. Věříme, že to může návštěvníky bavit. Zažít závody do vody téměř tak, jako když jsme začínali," říká Tomáš Kučera, jeden z pořadatelů akce.

Pro skokany bude připravena věž s výškou dvanáct, případně šestnáct metrů nad vodní hladinou, což je výška, která zaručuje velmi zajímavou podívanou. „Jsme v kontaktu s tuzemskou skokanskou špičkou. Svou účast ale potvrdili i zahraniční sportovci," prozradil Tomáš.

V Hřiměždicích se tak představí třeba stabilní člen německé skokanské reprezentace Jan Wilko Heinzel, dále Švýcar Laso Schaller, jenž v roce 2015 pokořil světový rekord ve výšce, ze které skočil člověk do vody (stalo se tak v jeho domovské zemi, kde skočil z výšky neuvěřitelných 58,8 metrů) a chybět nebude ani jeho krajan a další velká srdcová záležitost Highjumpu Peter Roseney, ten i ve svých 74 letech stále dokáže velké věci. Zřejmě největším českým skokanským želízkem v ohni bude mladý brněnský skokan Denis Vantuch, který je vítězem posledních ročníků v tuzemské kategorii.

Chybět ale také nebude německý X-Diving Team, jehož členové v čele s šéfem Christianem Elvisem Guthem patří k nejvýraznějším představitelům takzvaného splash divingu – skoků „placáků“ z extrémních výšek – na světě.

Kromě skoků do vody budou u lomu již tradičně hrát Dj´s. Návštěvníci si budou mít možnost také vyzkoušet skok do obřího nafukovacího polštáře nebo posedět v relax zóně. O aktuální situaci se vstupenkami organizátoři informují na svém webu nebo na sociálních sítích. Vstup do areálu bude podmíněn aktuálními protiepidemickými opatřeními vlády ČR.