Až z dalekého Frýdku-Místku si přivezli volejbalisté Příbrami další tři body, které je minimálně do nedělního večera posunuly na druhé místo. S domácími Beskydy sice prohráli úvodní set, nicméně ze ztráty první sady se ale rychle oklepali a všechny ostatní vyhráli, dvě z nich s velkým přehledem.

Volejbalisté Příbrami na úvod senzačně porazili Liberec. | Foto: Ondřej Jícha

Z kádru Kocourů se do známého prostředí vrátil ukrajinský nahrávač Dmytro Dolgopolov, který do Příbrami přestoupil právě z Beskyd. I on musel zkraje zápasu sledovat, jak se domácím daří v obraně. V jejich řadách pak zlobil na útoku zejména domácí smečař a oslavenec Mečiar, který se sám postaral o deset bodů.