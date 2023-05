Naprostá paráda v podání Kocourů. Zatímco v extralize mužů hráli příbramští volejbalisté hlavně ve spodních patrech tabulky a byli rádi, že vybojovali alespoň předkolo play-off, tak v kategorii do 22 let se psal jiný příběh. Krásná pohádka ale měla “pouze“ stříbrnou tečku, když svěřenci Daniela Rosenbauma skončili až ve finále na rukách Českých Budějovic. Druhé místo je ale hodně povedenou náplastí.

Příbram v kategorii do 22 let vybojovala stříbro | Foto: Kocouři Příbram

Příbramský mládežnický volejbal dlouhodobě patří mezi nejkvalitnější v republice, což druhé místo v kategorii do 22 let potvrdilo. Finálový turnaj na jihu Čech odehráli Kocouři skvěle a roli papírového favorita splnili dokonale. Loni skončili těsně pod bednou čtvrtí, letos brali stříbrné medaile. Teď jsou z nich zklamaní, ale s odstupem času jistě docení, čeho dosáhli. „Za týden už bude velké spokojenost. Teď je pořád čerstvé, že jsme prohráli finále. Pořád je to ale pro nás úspěch. Zvlášť, když jsme první zápas ve skupině prohráli,“ uvedl trenér Daniel Rosenbaum.

Tým, jehož kostru tvořili hráči se zkušenostmi z extraligy jako Daniel Rosenbaum, z Kladna zapůjčený Pavel Gottesman, Šimon Bambas či dlouhodobě zraněný Jakub Ureš, zaváhal hned zkraje s Beskydy. Úvodní zaváhání ho ale nakoplo k parádní jízdě. „Zápas od zápasu jsme hráli lépe. Kluci si pak začali na sebe zvykat, zlepšila se souhra. Nejlepší výkon ve skupině jsme předvedli na závěr se Lvy Praha, kteří měli nadstandardní hráče, ale my jsme je přehráli naší kvalitní hrou,“ pochvaloval si kouč Kocourů.

Kocouři odchodem Böhma ztratili víc než kapitána, shodují se osobnosti

Výhra nad pražským celkem posunula Příbram díky lepšímu poměru setů na konečné první místo ve skupině, zatímco jejich soupeř skončil už ve skupině. V semifinále čekal Rosenbaumovi svěřence Liberec. „Dva sety jsme byli lepší. Pak trošičku přišel strach o vítězství a dá se říct, že nás soupeř začal přehrávat. Zápas jsme dohráli za minutu dvanáct,“ přiznal zkušený trenér, kdy Kocouři zázračně otočili na poslední chvíli vývoj čtvrté sady a výhra 3:1 je posunula do finále.

Na závěr turnaje čekal na příbramské volejbalisty pořádající Jihostroj, který si před domácí fanoušky boj o zlato pohlídal a zvítězil 3:1 na sety. „Budějovice měly na tomhle turnaji zkrátka nejlepší tým a předváděly volejbal. My jsme ale svoje šance měli. V prvním setu jsme vedli 15:12 a do té doby nám fungovalo všechno, co jsme si na ně připravili. Bohužel pak jsme nesplnili některé věci a první set jsme prohráli. Druhý set byl tristní. Pak se zápas začal otáčet, ale bohužel se nám ho nepodařilo zlomit. Vyhrál zaslouženě lepší tým,“ řekl sportovně Rosenbaum.

Kocouři hledají předsedu. Peterka končí a mlží, Böhm couvl

V tomto kádru končili čtyři hráči, kteří už jdou natrvalo do mužských kategorií. Mezi nimi například i Daniel Rosenbaum mladší, jenž si vyzkoušel naplno i extraligu mužů. Teď však přichází hubenější léta. „Máme malinko odskok. Budeme muset dva, tři roky, než nám mladší dorostou,“ přiznal Rosenbaum starší. „Proto ale tady mládež děláme, abychom jí mohli dát šanci v A-týmu,“ uzavřel na závěr.