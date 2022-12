Florbalisté Dobříše zažili sinusoidu. Šimek: Líbí se mi, jak hrajeme

Listopadové zápasy - 11:3 s Bohemians C a 3:6 s Black Angels C byly jako na houpačce. Prvního soupeře Dobříšští naplno přehráli a zaslouženě vyhráli. Druhý zápas byl ve znamení nekoncentrovanosti, co se týče výkonu. Soupeř do té doby získal náskok 4:0 a i přes návrat do zápasu a perfektní druhou polovinu už Sokolové nedokázali skóre překlopit na naši stranu. Brankář A-týmu Tomáš Šimek se v rozhovoru vyjádřil k utkáním.

Florbalisté Dobříše. | Foto: Ondřej Jícha