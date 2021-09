„Budeme dělat, co je v našich silách. Chceme čtvrté kolo!,“ prohlašoval před nedělním duelem Michal Kolář mladší. A zbytek týmu smýšlel podobně. Mohutný nástup do utkání, kdy v polovině dvanácté minuty vedla Dobříš 4:0, jeho slova potvrdil.

Plány přitom byly původně jiné. „Chtěli jsme zápas rozehrát v klidu, s míčkem na holi. Vyzkoušet si, na čem jsme cvičili a dostat se do tempa. Že nám spadlo do brány vše, co jsme na ní vystřelili, sebralo Klatovům veškeré naděje. Soupeř nenašel cestu přes naše bloky a výborného gólmana,“ komentoval trenér Vojtěch Paul, kterému v týmu všichni říkají Messi díky podobnému vzhledu s argentinskou fotbalovou superstar.

Dobříš se poučila z prvního zápasu. S Klatovy se už potkala v základní skupině poháru, který pořádala v Hořovicích. Tehdy se oba celky střetly na závěr celého programu Sokola a Západočeši zvítězili 10:4. Nyní si podobný příděl odvezli domů. „Měli jsme konečně čas zapracovat na míčku, což nás nejvíce brzdilo v předchozím klání,“ odůvodnil Paul s tím, že se v srpnu na jeho svěřencích projevila fyzická kondice a únava po náročném víkendu. „Teď jsme byli všichni odpočatí a v kompletní sestavě,“ dodal vzápětí.

Euforie Sokola pokračovala a Klatovy se dokázaly vzepřít pouze na chvíli v závěrečném dějství. Poté je dohnala vlastní nedisciplinovanost. „Za třetí třetinu chci klukům poděkovat za skvělé nasazení. Snažili jsme se v průběhu utkání do něj vrátit, to se nám nepodařilo. Rozhodla naše totálně prospaná první část,“ smutnil na druhé straně kouč Západočechů Jan Polomis.

Avšak výsledek 7:2 hovoří jasně a zasloužený postup slaví Dobříš. „Ukazuje se, že pražská a středočeská liga je na jiné úrovni než Plzeňský a Jihočeský kraj. Pokud makáte dobře, můžete se i z přeboru dostat do čtvrtého kola poháru,“ konstatoval potěšeně Paul. Jeho a celý Sokol hnala za postupem stovka diváků. „Je to krásné. Konečně si nějaký halový sport v Dobříši získává přízeň obyvatel,“ liboval si trenér.

A v příštím kole může být návštěva mnohem větší. Do Dobříše totiž dorazí celek pražských Kobylis, tým působící v Národní lize – západ, třetí nejvyšší soutěži. Na svatého Václava 28. září se odehraje velké florbalové klání, kterým bude žít celé město.

Dobříš – Klatovy 7:2 (4:0, 1:0, 2:2)

Branky: 6. Brajer (Šiška), 8. a 25. M. Kolář st. (M. Kolář ml. 2), 12. Vršecký, 41. Šebek (Paul), 49. Šiška (Pavlíček) - 47. Hrubý (Sloup), 58. Jiřík). Vyloučení: 4:7 + Hrubý 5 min. Rozhodčí: Chuděj - Trejbal. Diváci. 102.