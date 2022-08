To byla jízda! Hráči Sokola loni šokovali florbalovou veřejnost, když se povedenými výkony dostali až do čtvrtého kola jako jeden z mála celků mimo celostátní soutěže. Letos mohou něco podobného zopakovat, což naznačily už boje v základní skupině na domácí půdě. „Do poháru jsme šli jako každou s tím, že to je příprava a reálně jsme počítali s tím, že něco uhrajeme se soupeři, které máme v lize,“ uvedl jeden z lídrů týmu Jakub Brabec.

I on byl mile překvapen, že Dobříš prošla skupinou bez porážky, ztráty bodu a celou ji ovládla. Za sebou nechala i družstva působící v divizi a Národní lize – Slaný a Králův Dvůr. „Skalp těchto týmů z celostátních soutěží je bonus,“ podotkl 29letý hráč Dobříše. Sokoli přitom ve třech zápasech inkasovali dokonce pouze dva góly. „Už první zápas se Slaným nám ukázal, že když plníme, co máme, tak to půjde. S Královým Dvorem to bylo na morál. Všichni jsme se semkli, bez toho by to nešlo,“ prohlásil Brabec.

Právě Slaný porazila Dobříš jako první. Barakudy musely zkraje základní skupiny řešit nečekanou komplikaci. Sachr dal sice úvodní gól v duelu s Příbramí, ale vzápětí byl vyloučen do konce utkání. „Stane se. Omyl. Do poslední chvíle jsme nevěděli, kdo přijede. Sestava se nám zatím krystalizuje. Měli jsme tam napsané jiné hráče, kteří vůbec nepřijeli. Byla to velká chyba. U nás je rozdílový hráč, takže určitě chyběl,“ uznal Tomáš Richtr. Nakonec ale Slaný přehrálo Žraloky 3:1. S Dobříší už ale narazilo.

Úspěch na všech frontách! Florbalisté Dobříše slaví postupový treble

Pro Slaný, za které hraje řada borců, jež si prošli i nejvyšší soutěží v dresu Kladna, se jednalo o jedinou porážku za celý víkend. Nakonec obsadilo druhé místo za suverénním domácím celkem. V neděli ráno si spravilo chuť nad Královým Dvorem působící v Národní lize. „Čekali jsme, že bude asi nejtěžší soupeř, ale jeho výsledky byly taky vyrovnané. Pořád je letní příprava a týmy točí mladé hráče,“ mínil Richtr i přes vysokou výhru 7:2.

Králův Dvůr prochází generační obměnou. Pryč jsou časy, kdy za ně váleli bratři Pokorní, Križko, Kodl či kapitán Horký, který se rozhodl pro konec na jaře. Ve skupině obsadil hodně překvapivě až třetí místo. „Je to těžké. Příprava byla nějaká, spoustu zraněných a nemocných, do toho proběhl nějaký covid, dovolené. Sestavu jsme lepili juniory,“ řekl trenér Michal Kubert.

I on musel skousnout v průběhu neděle dvě porážky. Nejprve od Slaného, a pak i od Dobříše. „Hodně jsme hráli do plných, do bloků. Chtěli jsme hrát nejdřív skupinu a trošku se rozehrát,“ konstatoval kouč Králova Dvora. „Byli dost nervózní, což se projevilo i na jejich trenérovi. V kabině nebylo co říkat klukům, protože všichni hráli nadoraz,“ dodal po heroickém výkonu Jakub Brabec.

Sokoli v poháru dolétali. Kobylisy se ale na postup nadřely

I tak ale skupina Kubertovi leccos ukázala. „Za mě je tam spousta otazníků, nedostatků. Není to tak, jak bych si úplně představoval, ale mám radost z mladých kluků, kteří předvedli slušný výkon,“ pochvaloval si přes třetí místo ve skupině královodvorský kouč. Právě na mladých by hra T.B.C. měla letos stát. „Každý zápas je dobrý. Čím víc mladíci budou hrát, tím se víc vyhrají. Je pravda, že procházíme generační obměnou. Kostra týmu odešla. Nastal její čas, kdy skončili a teď je na mladých puškách, aby přebraly otěže,“ komentoval Kubert.

Jeho svěřenci vyzvou ve 2. kole ambiciózní Slavii Plzeň, se kterou se následně potkají i v ligové soutěži. Slaný nastoupí proti Blue Horses ze Stochova a bude se jednat o pikantní duel, neboť na straně domácích nastoupí freestylová kladenská legenda Tomáš Leipner. Na obou stranách tak bude řada hráčů, jež se v minulosti potkala v jednom dresu na Kladně. Dobříš pak doma přivítá severočeské Louny a bude chtít postoupit. „Mým osobním cílem je Louny udělat a uhrát alespoň 3. kolo,“ uzavřel Brabec. V dobříšské základní skupině se ještě představily celky Příbrami a Hořovic. Jejich vzájemný souboj vyzněl v přestřelce lépe pro Žraloky o gól a v druhém kole vyzvou kadaňské Katy.