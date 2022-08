Ačkoliv trať v Gdyni patří mezi kratší ironmany, tak je rozhodně pomalejší a obtížná. Na Tománka tak čekalo 1,9 kilometrů ve vodě, dalších 90 na kole a následně běh o délce půlmaratonu. Pětatřicetiletého příbramského rodáka čekalo plavání v moři, což znamenalo komplikace co se týče vln. Nárazový vítr mu úvodní část hodně komplikoval. Zajímavostí je, že start ve městě na severu Polska je na pláži a z vody účastníci vylézají na molu v přístavu, kde kotví lodě. Za 37 minut mohl český handbiker vyplavat a zamířit do depa pro kolo.

Cyklistická trať zaznamenala oproti minulým ročníkům jisté změny, přesto šlo o poměrně technickou a pomalou trať, kde v součtu závodníci absolvovali okolo 800 metrů převýšení. Trať na prvních dvaceti kilometrech konzistentně stoupala, jelo se po méně kvalitním povrchu a letos opravdu hodně foukalo. „Nezáviděníhodný úvod se pomalu překlopil do techničtějších pasáží, kdy je to neustále nahoru, dolů, doleva, doprava, bez možnosti stabilního tempa, což mi zrovna nevyhovuje,“ přiznal Tománek.

Průměrný výkon pochopitelně spolu s profilem značně kolísal, ale v druhé polovině se trať postupně napřímila a doposud protivný protivítr, začal foukat do zad. Na šedesátém kilometru čekalo na závodníky trošku prudší stoupání, na které se Tománek těšil, protože byl zvědavý, jak se projeví nové nastavení kola a delší kliky. „Jelo se mi skvěle a oproti nehandicapovaným cyklistům jsem v podstatě nezaostával. V závěru stoupání mi z naprosto nepochopitelných důvodů došla baterka v řazení a musel jsem akumulátor vyměnit. Vždy vozím náhradní, protože technice nevěřím, a konečně se to vyplatilo!“ přiblížil Tománek.

S výměnou baterie mu ale musel pomoci jeden ze závodníků, kterému pak následně ujel, přesto poděkování bylo na místě. „Dziękuję bardzo!“ prohlásil Tománek. Pomocníkovi následně v klesání ujel a posledních patnáct kilometrů pro něj bylo za odměnu. „Vítr v zádech, a navíc klesavá tendence trati, díky aerodynamice jsem předjížděl jednoho závodníka za druhým a závěr byl opravdu velmi rychlý,“ těšilo dobříšského handbikera, který dokončil cyklistickou část za 3:12:21.

Následně ale přišly další komplikace. Před Tománkem upadl cyklista a tak ho organizátoři př vjezdu do depa poslali jinou cestou a tím pádem se minul s přítelkyní, která ho při závodech během závodu podporuje. „Tušil jsem, že je někde problém, ale nevěděl jsem, co se děje. Organizátoři mi naštěstí vše podali, ale časová ztráta naskakovala, 8:49 minuty není žádná tragédie, ale optimum to také není,“ konstatoval Tománek.

V závěrečné běžecké části ho čekaly tři okruhy se 150 metrovým převýšením, nicméně i tak byla trať docela rychlá. Tománkovi se povedlo držet po celou dobu rozjeté tempo bez poklesu výkonu. Nakonec se z toho zrodil jeden z nejrychlejších běhů, který o čtyři minuty překročil jednu hodinu.

Cílová rovinka v Gdyni je opravdu pompézní a nechybí zde ani světelné a kouřové efekty. „Dokončil jsem za 5:11:22 hodiny na 238. místě z 669 dokončivších triatletů s čímž jsem na nelehké trati právem spokojený. Letošní 70.3 Ironman Gdynia byl poslední prověrkou před blížícím se Ironman Kalmar ve Švédsku. Dopadlo to dobře! A právě o to víc si vážím výkonu a dosaženého času,“ uzavřel Tománek.