Na dvanáctý pokus se konečně dočkal. Pilotovi Martinovi Macíkovi už dlouho ostatní předvídali, že vyhraje Rallye Dakar a v roce 2024 si dojel pro vítězství. Čtyřiatřicetiletý jezdec tak dokonal, na co on a jeho otec coby šéf týmu MM Technology celý život čekali. Do Česka přivezli beduína za první místo. „Pro nás má hodnotu zlata,“ prohlásil Macík mladší na tiskové konferenci.

Martin Macík ukázal vítěznou sošku beduína | Video: Deník/Ondřej Jícha

Od té chvíle, co projel cílovou rovinku ze zastavil jen na chvilku. Ať už je všude, tak musí ukazovat největšího beduína, kterého si přivezl ze Saúdské Arábie za celkové vítězství. „Už teď máme problém ho udržet, když se máme fotit. V Sedlčanech jsme ho drželi dvě hodiny a už jsme neměli ruce,“ přiznal vítězný Martin Macík, který vyhrál Rallye Dakar s náskokem téměř dvou hodin na Aleše Lopraise.

Poprvé absolvoval Dakar jako malý kluk, následně dělal navigátora svému otci, až nakonec převzal řidičské žezlo po něm a Macík starší už několik let šéfuje celému týmu. Nyní se oba po 22 letech dočkali a získali vytouženou sošku. „Pro nás byl tento Dakar byl nej ve všech ohledech. Za mě naprosto perfektně zvládnutý organizačně,“ pochvaloval si “Kocour“, jak se v týmu Martinovi Macíkovi staršímu říká.

Sen se stal skutečností! Benešovský rodák Martin Macík vyhrál Rallye Dakar

Letošní ročník byl nejtěžší ve všech směrech. Závodníci museli najet 4 700 kilometrů v průběhu deseti dnů. K tomu je čekala náročná a pro sedlčanský tým nakonec klíčová dvoudenní etapa Chrono48 v poušti Empty Quarter, kterou Macík ovládl a následně si už pohlídal vítězství. „Celý rok jsme se připravovali na to, že chceme být nejlepší. Snažili jsme se odstranit problémy, které jsme měli v minulosti, a podařilo se nám vše vycizelovat,“ podotkl šéf týmu Martin Macík starší.

Jedním z trumfů Macíkova týmu byl kamion Čenda, který se po celý Dakar obešel tentokrát bez vážnějšího problémů a spolehlivě dovezl posádku do cíle. „V tomhle nechci být vůbec skromný. Na Dakaru v rámci kamionu máme to nejlepší. Neexistuje lepší auto. To vím,“ prohlásil Macík starší a dodal. „Velké dík, že to kluci dotáhli do vítězného konce a umožnit mi za těch dvacet let, že už tam nemusím.“.

"Šli jsme si za tím. Jeli jsme si svoje a občas jsme jeli tak rychle, že snad nikdo s kamionem tak rychle jet nemohl," řekl s úsměvem Macík. "Letos si všechno sedlo. Všichni si pamatujeme, co se nám stalo v minulých letech. Zejména v druhé polovině rallye. A byli jsme ostražití, Teď to bylo až divně jednoduché, proto jsme byli první," uvedl navigátor František Tomášek.

Podmol prožil neuvěřitelné příběhy. Byl to největší záhul v kariéře, říkal v cíl

Tým okolo Martina Macíka fungoval na letošním Dakaru na výbornou. Celkový triumf si vychutnal i manažer týmu Martin Pabiška. „Čekal jsem na to patnáct let. Úspěch našeho tkví v dlouhodobé stabilitě týmu. Za těch dvacet let se už perfektně známe. Tým se čtrnáct dní vyprofiluje tak, že se všichni svléknou donaha. Máme štěstí v tom, že kdokoliv přijde, tak funguje do poslední minuty,“ řekl Pabiška bratr motocyklového jezdce Davida Pabišky.

Macík triumfem navázal na legendárního Karla Lopraise, který si poslední, šestý triumf připsal v roce 2001. "Tak, jako mi loni poté, co jsem byl druhý, říkali, že teď už to jen vyhraju, že to bude lehké, tak teď občas slyším, že teď už to jen vyhraju šestkrát. O tom bych ale nechtěl mluvit. Teď je Dakar hodně rychlý a hodně o štěstí, není to jen o přežití. Musí se sejít všechno, technika je hodně vyrovnaná," podotkl Macík.