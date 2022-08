Nejen se soupeři, ale s celým svým tělem se musel potýkat Jan Tománek na trati v Kalmaru. Ikonický závod se skvělou atmosférou a se zdánlivě “jednoduchou“ tratí, od které toho rodák z Příbrami tolik očekával. Realita ale byla trošku jiná. „Nesedlo mi to a dost jsem se trápil,“ přiznal 35letý handbiker po závodě. Jeho celkový čas 10:38:35 hodiny byl poměrně, nicméně k původním představám pod deset hodin měl daleko.

„Když se řekne Švédsko, vyvolává to ve mně nostalgii a vzpomínky na mou účast na legendárním Vasaloppet 90 v roce 2017. Ironman Kalmar je pro švédské triatlonisty pravděpodobně tím, co je pro běžkaře právě Vasaloppet a atmosféra celé akce byla skutečně cítit na každém ‘kroku’,“ uvedl Tománek.

Úvodní plavecká část přinesla nebývale vysokou teplotu vody okolo 22 stupňů a Tak Tománek litoval, že na sebe navlékl dlouhý neopren. Voda na pobřeží Kalmaru je značně proměnlivá a osciluje v rozmezí pěti stupňů, což není málo. „Raději jsem volil tepelný komfort před maximálním výkonem. Navzdory všemu krásnému a jedinečnému, co v Kalmaru bylo, tak se mi neplavalo dobře, ale výsledný čas 1:13:22 hodiny beru a jsem s ním vlastně spokojený. Jen jsem cítil, že není něco v pořádku,“ uvedl Tománek. A před sebou hodně dlouhých 180 kilometrů na kole doprovázené nevolnostmi, vyčerpáním a pocity zmaru.

Zhruba do poloviny závodu se mu dařilo útočit na vysněný čas, nicméně okolo stého kilometru na kole začínal ztrácet. Důvodem byly bolest hlavy a občasné mžitky před očima, zvláštní, ale jako vysvětlení se nabízela kombinace únavy a počasí. První část závodu se odjela na ostrově Öland, ostrově větrných mlýnů. Byla relativně čitelná a orientačně nenáročná. Poslední třetina na kole se jela ve znamení již hodně technické trati, kde se opravdu moc nenastoupalo, ale vůbec to nejelo. „Měl jsem jasno, chtěl jsem mít trať již za sebou. Cyklistiku jsem dojel za šest a půl hodiny, což opravdu není čas, pro který jsem si do Kalmaru přijel. Pomýšlet na traťový rekord již bylo nemožné. Cítil jsem hořkost, ale přesto jsem měl chuť bojovat!“ řekl příbramský handbiker.

Před ním byl už pouze maratón o délce 42,2 kilometrů - tři okruhy a čtyři průjezdy historickým centrem! „Úžasná atmosféra, ale z pohledu jízdy na běžecké formuli už trošku horší kombinace. Úzké průjezdy, velké množství zatáček, kostky, ale také mnoho závodníků na trati. Běh jsem v podstatě absolvoval ve start-stop módu, který nešel vypnout,“ přiblížil Tománek. Závěrečná část závodu mu trvala 2 hodiny a 45 minut.

Rozklíčování zvláštních pocitů a nevolnosti přišlo záhy, když si sundal neoprenové boty a uviděl oteklý a promodralý hematom na kotníku a prstech. Krátce před závodem totiž nešikovně spadl z vozíku, což nevypadalo nikterak dramaticky, ale závod jej dodělal. Nakonec obsadil 367. místo z 2 100 účastníků.