Cesta Českým pohárem příbramských volejbalistů skončila letos hned na začátku. Extraligoví Kocouři zajížděli k utkání 2. kola na půdu prvoligového Hradce Králové. Východočeši ale na ně vyrukovali s ohromnou obětavostí, odvážností a slušným servisem. Nakonec si doma došli pro vítězství 3:2 na sety a postup do osmifinále.

Kocouři překvapivě prohráli v Hradci a vypadli z Českého poháru | Foto: VK Trox Příbram

Překvapení na úkor favorita. Příbramští volejbalisté nastoupili v Hradci Králové ve specifické hale, kde se hrálo se starými balóny a velké bitvě nakonec prohráli v pěti setech. „Tohle ale vůbec neomlouvá porážku. Hradec hrál neuvěřitelně obětavě, výborně, obrovsky odvážně. Nezachytili jsme začátek zápasu. Domácí velice slušně podávali. Nebyli jsme schopni v celém průběhu zápasu dostat je pod tlak jak na servisu, tak při obraně na síti, což byla asi hlavní příčina,“ přemítal trenér Kocourů Lubomír Vašina, který ještě úplně nevstřebal vyřazení z Českého poháru.

Východočechům patřila úvodní sada, kdy se hned zkraje dostali do pohodlného vedení. Když se hosté dostali zpět do zápasu na rozdíl jediného bodu, tak domácí opět zabrali a nakonec první dějství získali 25:20. „Hradec na nás nastoupil s obrovským elánem a nasazením a my se z toho nedokázali oklepat. Domácí hráli extrémně dobře a na hranici odvahy. Nám se nepodařilo ho dostat z komfortní zóny a mít některé herní činnosti stabilnější a lepší,“ přiznal Vašina.

Kocouři v pětisetovém dramatu přetlačili doma Benátky

Jeho svěřenci sice zabrali, v koncovce získali druhý set. Odpor domácího celku ale trval dál a stále měl nad Kocoury mírně navrch. Když si Příbramští vynutili rozhodující dějství, tak Východočeši v druhé polovině tie-breaku excelovali a nakonec ho vyhráli 15:8. Celkově pak zápas 3:2 na sety.

„Každý vyhrával na své straně. V těch vyhraných setech se tam objevovala kvalita, nám se ale nepodařilo Hradec zlomit. V získaných sadách se nám podařilo pár věcí. Domácí byli družstvem, který papírově nemělo vyhrát, ale neuvěřitelně šlapalo a šlo za každým bodem. Nevydrželi jsme tlak na přihrávce a na prvních balónech. Pak se nám obtížně útočilo většinou do plné obrany,“ shrnul Vašina.

Řídí řadu cizinců a bez angličtiny. Pro mě noční můra, přiznává Vašina

Kocouři jsou tak po Kladně druhým extraligovým celkem, který se s pohárem rozloučil už ve druhém kole. Do osmifinále místo nich prošel Hradec Králové. „Výsledkově to pro mě je překvapení. Když ale bylo vidět v zápase, s jakým elánem, nasazením a vervou do něj domácí šli, tak už to úplně překvapivé nebylo, i když jsme profesionálové. Trénujeme určitě častěji než soupeř, tak bychom si měli poradit s utkáním trošku jinak,“ uzavřel Vašina. Jeho svěřenci budou moci zapomenout na vyřazení už v sobotu, kdy se v rámci extraligy představí ve Zlíně.

2. kolo Českého poháru

Hradec Králové – Příbram 3:2 (20, -21, 20, -20, 8)