Florbal v Dobříši stoupá opět do vyšší pater. Po loňském postupu do PH+SČ ligy prolétli Sokoli coby nováček soutěží nadstandardně. Skončili na parádním druhém místě, které jim v konečném zúčtování vyneslo vstupenku do lepší společnosti. Na základě dosažených výsledků totiž budou hrát příští rok regionální ligu. Fotbalovou terminologií krajský přebor a přiblížili se tak svému snu, kterým je divize.

Florbalsité Dobříše budou hrát v příští sezoně regionální ligu | Foto: Ondřej Jícha

V sezoně dlouho bojovali o přímý postup, nicméně ve skupině měli silnou rezervu Traverzy, která byla dlouho druhá, ale nakonec je přeskočila. Dobříš se musela spokojit s druhým místem, avšak po zhodnocení sezony od Českého florbalu respektive pražské a středočeské unie kývli Sokoli na možnost zahrát si příští rok regionální ligu.

„V kontextu toho, jak poslední roky postupujeme, tak by se dalo říct, že si toho nemusíme ani vážit a můžeme brát posun do vyšší soutěže za něco standardního. Vzhledem k tomu, že jsme kompletně všechno nastavili znovu a dostali se do nejvyššího regionu o rok dřív, než jsme očekávali, tak je to takové ani ne zadostiučinění nebo odměna, ale něco nadstandardního, co nikdo neočekával. Obrovské překvapení!“ řekl sekretář oddílu a zároveň trenér týmu Vojtěch Paul.

Pro kapitána Jakuba Brabce se zase jedná o satisfakci a motivaci do další práce, i když nakonec Dobříš šla o soutěž výš až dodatečně. Podle předpisů totiž z PH+SČ ligy šel nahoru jen vítěz. „Bylo by lepší uhrát si postup na hřišti, což nám s v duelech s Traverzou nevyšlo. Historie se ale na tohle ptát nebude. Pak jsme museli počítat,“ přiznal vůdce Sokolů na hřišti.

Béčku Dobříše těsně unikla vytoužená odměna. Mládež udělala velké pokroky

Dobříš tak po Vánocích začínala sledovat nejen vlastní výkony, ale také situaci v ostatních ligách. Dokonce se jeli podívat i na sousední skupinu B, aby její hráči věděli, jak si vede konkurence. „Věděli jsme, že v historii ligy postupovalo vždy více týmů než jen vítěz. V tomhle ohledu jsme věděli, že když budeme do druhého místa, takže máme velkou šanci postoupit,“ uvedl Paul. Do detailu bylo vše naplánované až v závěrečných dvou hracích dnech. „Řešili jsme vedlejší skupinu, jak je to tam s propočtem bodů na zápasy. Když jsme ale věděli, že z divize sestupuje jediný středočeský tým (Kolín), tak jsme věděli, že budou postupovat tři z naší ligy,“ upřesnil Paul.

Nakonec se jeho plány vyplnily a Dobříš tak může slavit nečekaný postup, který byl v plánu třeba až příští rok. Nakonec přišel dřív. „V průběhu sezony jsme věděli, že jak jsme se pohybovali vepředu, tak někteří mohli mít posun do regionální ligy v hlavách. Tohle nastavení nám do příští sezony pomůže, než kdyby nám postup o kousek o nevyšel a museli bychom všechno zase v PH+SČ lize opět dominantně vyhrávat,“ přiznal hrající trenér Paul.

V novodobé historii dobříšského florbalu se tak jedná o největší úspěch. Už kdysi dávno se ve městě sice hrála 3. liga, Dobříš tehdy ale patřila spádově pod jižní Čechy. Nyní je před ní v Praze a Středočeském další velká výzva.

Dobříš padla s lídrem, přesto jako nováček skončila druhá

V Dobříši se tak mohou nyní těšit na regionální ligu a k vysněné čtvrté nejvyšší soutěži jim nyní schází udělat poslední krok. „Máme větší klid. Můj cíl je, dostat se za určitý počet let do divize, i když strop je zatím regionální liga vzhledem k propojení s mládeží,“ řekl Paul s tím, že mladší hráči by v příapdě herního růstu nemuseli odcházet za lepším do jiný ch klubů na první donbrou, ale naopak by mohli setrvat. „Budou vědět, že v regionu nyní hrajeme kvalitní soutěž. A nemusí mít potřebu odcházet do konkurenčních oddílů v oblasti. Pokud ovšem hráči budou prevysovat kvalitu našeho družstva budou mít i nadále šanci v rámci spolupráce s partnerským oddílem hrát nejvyšší celostátní soutěže,“ podotkl vzápětí Paul a naznačoval spolupráci Sokolů se střešovickým Tatranem.

Florbal se nyní v Dobříši dostává na stejnou úroveň, alespoň co se soutěže týče, jako fotbal. Sokoli budou hrát regionální ligu, jejich kolegové krajský přebor. V obou sportovních odvětvích se ale jedná o pátou nejvyšší českou soutěž. Pro Sokoly ale zůstává vše při starém. Věci z hlediska organizace, sponzorského, partnerského a marketingového pohledu ale zůstanou tak, jak jsou, než se v místní hale bude hrát divizní soutěž.

Vzhledem k tomu, že s fotbalem jsme dva největší oddíly, které se z kolektivních chlapeckých sportů podílí na sportovním vyžití mládeže v našem městě, tak se toho moc nezmění. Lidé z radnice se o nás zajímali už dřív vzhledem k rekonstrukci haly a podobně. Z pohledu veřejnosti se asi taky nic nezmění. Možná tak, že si lidé začnou všímat, že děláme florbal dobře. Dokud ale nebudeme hrát každý víkend, tak se nemůžeme dostat na úroveň fanouškovské základny, jakou má fotbal,“ uzavřel Paul.