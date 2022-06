Polský Ironman ve Varšavě (1.9 km plavaní - 90 km cyklistika - 21.1 km běh) se uskutečnil 12. 6. 2022 a byl mým prvním startem po stříbrném mistrovství světa v celém ironmanu. Na tento závod jsem se sice cíleně připravoval, ale stejně jsem netušil, jak si mé tělo poradí s relativně rychlou tratí po květnovém pouštním pekle v Utahu. A s radostí mohu říct, zajel jsem skvěle! Výsledný čas 4:39:53 hodiny patří mezi mé nejrychlejší „půlky“ a to se rozhodně počítá!

Celá akce byla logisticky velmi náročná, protože T1 a T2 dělilo více než 40 km. Většina závodníků se sice mohla spolehnout na oficiální support a transport, ale pro handicapované sportovce to není nejlepší řešení. Rovinatá trať nasvědčovala rychlému závodu, takže pěkný fofr to bude měla také přítelkyně Áňa, protože převážela můj vozík, který nutně potřebuji mít v T2 po dokončení cyklistiky.

Kanonýra Deníku Petříka začal fotbal v Bohutíně bavit. Teď vládne střelcům

Závěrečné přípravy již probíhaly ideálně a plaveckou část jsem měl odstartoval 5 minut před hlavním polem z vody, což je tradiční scénář. Raději startuji spolu s první vlnou, protože se mohu chytit skupiny a s minimálním úsilím navíc jsem rychlejší, ale z pohledu bezpečnosti a organizace je jednodušší, když handicapovaní sportovci mají svůj sólo start. Teplá voda v Zegrynzkiem jezeře byla komfortní, mohl jsem plavat v krátkém a poměrně slušným výkonem 36:03 minut včetně výlezu z vody jsem zahájil závod.

T1 – přechod mezi plaváním a cyklistikou byl skvěle zorganizovaný, ale přeci jen trošku delší. 8:15 minuty v prvním depu je mým standardem.

Devadesátikilometrová cyklistika odstartovala 40 km od Varšavy a byla orientačně i profilově nenáročná. V posledních týdnech jsem se soustředil zejména na cyklistickou přípravu a ve svém tréninku jsem udělal několik změn. A byl jsem zvědavý, jestli nový model přípravy přinese ovoce. Úvod závodu zpravidla rozjedu na vyšším výkonu, než se tempově stabilizuji, ale dával jsem si velký pozor, abych to nepřehnal a dokázal udržet vyrovnaný výkon. K mírnému poklesu výkonu sice během druhé půlky došlo, ale nešlo o nic dramatického. S cyklistickým výkonem jsem velmi spokojený. Celý závod ve Varšavě byl ve stylu start-cíl, a skoro bych řekl, že jsem se na začátku nadechl a vydechl až v cíli! Rovinatá cyklistika nedávala žádný prostor ulevit si, zvláště, když to místy docela foukalo a některé časti trati byly “little bit bumpy”. Výsledný čas 2:44:52 hodiny je z mého pohledu skvělý.

Liga mistrů podmínkou. Cítím se být připravený na nejvyšší stupínek, říká Barák

T2 – do přechodu mezi cyklistikou a během ve Varšavě zvládla Áňa s vozíkem bez problémů dorazit včas, což bylo pro další vývoj závodu klíčové. 5:05 minuty je rovněž můj standard pro druhé depo, který zpravidla ovlivňuje délka přechodu a architektura depa.

Cítil jsem se skvěle, bez známek únavy. Sice jsem věděl, že na osobní rekord to nebude, ale pořád jsem jel na doraz. Rovinatý a 21.1 km dlouhý běh byl rozdělený do 4 okruhů. Každý okruh byl pak z poloviny po skvělém a rychlém asfaltu, z druhé poloviny po dlažbě v centru, navíc s dvěma 180 obrátkami, které se nedaly na formuli vykroužit bez zastavení. Opět z mé strany skvělý výkon ve vyrovnaném tempu, kterého si vážím. Abych mohl pomýšlet na vylepšení osobního rekordu, muselo by být vše perfektní a ideální, což nebylo. Přesto můj čas běhu, 1:05:38 hodiny, patří mezi mé nejlepší, a myslím, že mohu být právem spokojený.

Co dodat k 70.3 Ironman Warsaw? Byla to jízda téměř na jeden nádech, dokonalé splynutí s přítomným okamžikem bez chyb, zbytečností či ztráty koncentrace. Výsledný čas 4:39:53 hodiny patří mezi mé nejrychlejší „půlky“ a celkové umístění na 177. příčce z 737 dokončivších atletů je třešničkou na dortu. Jsem maximálně spokojený a za nedlouho se těším na další start, kterým bude Ironman European Championship Frankfurt, Germany.