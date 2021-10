Začínáte až příští víkend. Co vám chybí doladit? Bloky. Občas nedáme ruce přes. Od druhého setu s Kladnem se mi líbil útok. Pořád je na čem pracovat, můžeme zlepšit obranu případně souhru s liberem Martinem Böhmem.

Jak se těšíte na souboje proti synům? Původně jsem měl proti ni začínat (směje se). Pro mě to budou emocionálně složité zápasy. Budu si přát, aby vyhrál můj tým a synové odehráli výborný zápas.

Což se ukázalo v generálce s Kladnem. Tam se hrálo často i mnohokrát přes síť v rámci jedné výměny. Je přesně tohle, co vyžadujete po hráčích v Příbrami? Líbilo se mi to. Hlavně jsme skoro všechny dlouhé výměny vyhrávali, takže tam se zvedala psychika. Když jsme ji uhráli, tak jsme přidali další body a Kladno šlo hodně dolů.

A co do útoku? Hlavně trpělivost. Ta tam musí být. Když Francouzi hráli proti vyšším soupeřům, tak hráli trpělivě. Naťukli si bloky, vykryli se nebo dávali ulejvku. Tohle učím i mé svěřence, aby zbytečně a nechtěli ukončit každou rozehru, když nahrávka není dobrá.

Téměř čtvrt století ve Francii, v jedné z nejsilnějších volejbalových zemí, se musí na člověku podepsat. Co vám dala z hlediska volejbalu? Pokoru a vím, že můžu porazit každý tým. Tamější liga je tím známá, že tam poslední tým může klidně porazit prvního. Když je družstvo dobře nastavené v hlavě a věří si, tak může vyhrát nad kýmkoliv. Hlavně mi ukázala jejich volejbal, který je silný hlavně v obraně. Snažím se všechno aplikovat na svých hráčích, aby jsem jim vnutil francouzský styl.

Bydlíte v Nespekách, což je 70 kilometrů od Příbrami. Jak je náročné cestování? Je fakt, že ve Francii jsem bydlel u haly a měl jsem ji pět minut pěšky. V hlavě jsem se ale nastavil pozitivně, a když tak člověk učiní, tak mu dojíždění nevadí. Jsem rád, že jsem tady a že se mám kam vracet. Šest let jsem působil v Opavě, dalších 23 ve Francii, takže jsme nebyli doma. Všechno si užívám.

Vážně po tak dlouhé době. Po tolika strávených letech se musela stát vaším druhým domovem ne? Je to náš druhý domov, samozřejmě. Máme tam spoustu kamarádů, narodily se mi tam děti. Tu zemi máme rádi. Je tam moře, dobré víno, hory, ale Češi se hodně rádi vrací domů. Srdíčko mě táhlo domu. Taky se chci postarat o mámu. Rodiče už nejsou nejmladší, takže tyto aspekty mě donutily se vrátit.

Hodně dlouho jste působil ve Francii. Najednou jste v Příbrami. Proč jste se rozhodl vrátit? Rozhodnutí bylo jednoduché. V lednu jsem skončil v Nancy, ačkoliv jsme byli na prvním místě. Už se mi stýskalo po Česku a rodině. Mám tady dva syny, vnoučka Tobiáška, takže to byl signál, vrátit se domů. I když jsem nechal ve Francii třetího syna Jonáše, což není jednoduché. On se vrátit nemohl, protože tam musí zůstat.

Volejbalisté Příbrami povede do nové sezony nový trenér. Martin Démar se po dlouhých 23 letech strávených ve Francii rozhodl vrátit domů. Touha byla silnější, ale také zodpovědnost postarat se o rodiče. Nabídka od Kocourů ho potěšila a nyní už myslí pouze na sezonu. Po letní přípravě může být hodně spokojen. Nyní je čas na extraligu.

