Příbram začala utkání výborně. První dvě sady odstartovali výborně a vypracovali si náskok. Zatímco v úvodním dějství slibné vedení ztratili a Kladno vyhrálo o tři body, tak v tom druhém si ho už pohlídali a zvítězili v něm o pět bodů.

Hrál se přitom pěkný volejbal. Oba týmy se prezentovaly bojovností a k vidění bylo mnoho výměn, ve kterých šel míč několika přes míč. Drtivou většinu z nich pro sebe brali Kocouři. Kladno naopak začalo chybovat jak na příjmu, tak na servisu či špatně komunikovalo při nahrávce a Příbram často dostávala míč zadarmo a trestala.

„Jsme určitě rádi, že jsme vyhráli 3:1, hlavně v Kladně, protože tady se vyhrává těžko. Místní tým má své kvality a specifickou halu s nízkým stropem. Že se hráči vypořádali s tímhle vším, je pro mne velmi pozitivní. Jsem rád, že i když jsme prohráli první set, tak jsme ovládli další tři,“ shrnul trenér Příbrami Martin Démar.

Jeho svěřenci si v přípravných zápase vedli nadmíru dobře. Sice prohráli v úvodních dvou zápasech se silnými soupeři, nicméně poté ve zbylých šesti utkání odešli jako vítěze, nebo se ve specifických duel rozešli smírně. „Pořád se jedná o přípravu. Extraliga bude něco jiného. Svědčí to ale o tom, že máme kvalitní hráče,“ konstatoval potěšeně Démar.

Vzhledem k tomu, že Příbram začne extraligu až 9. října domácím duelem s Libercem. Do tohoto zápasu ale zbývá ještě více jak dva týdny a Démar by rád sehrál ještě jeden přípravný duel. Ve hře bylo teoreticky další střetnutí s Kladnem, nicméně to by raději týden před startem extraligy potrénovalo a sehrálo se. Roli by mohlo hrát i úvodní kolo Českého poháru.