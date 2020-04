Je jasno! Cyklistická Grand Prix Fany Gastro Příbram se v letos kvůli pandemii koronaviru nepojede. Rozhodla o tom mezinárodní cyklistická federace UCI, jejíž byl závod součástí.

Ilustrační foto | Foto: archiv CK Příbram

Ta zrušila kvůli momentální celosvětové situaci všechny mezinárodní závody plánované do 1. června 2020, tedy i příbramský podnik, který se měl po několika letech vrátit na scénu 30. května 2020. „Hodně jsme tomu obětovali. Na přípravách jsme pracovali od ledna, ale nedá se nic dělat. V každém případě nás to mrzí,“ říká generální manažer CK Příbram Jiří Kala. „Hlavně proto, že se mělo jednat o vzpomínku na Jiřího Wimmera,“ naráží na to, že závod se měl jet jako memoriál nedávno zesnulého dlouholetého šéfa příbramské stáje, který dlouhou dobu bojoval za to, aby se závod do našeho města vrátil.