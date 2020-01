Fanoušci cyklistiky se dočkali! Letos se totiž po několikaleté pauze opět vrátí Grand Prix Příbram, která se uskuteční 30. května 2020 a bude součástí kalendáře závodů UCI.

CK Příbram mění jezdecké složení, lídr Martin Boubal ale v týmu zůstává | Foto: archiv CK Příbram

Cyklistická elita se do Příbrami vrátí po devíti letech. Závod by měl odstartovat na příbramském náměstí T. G. Masaryka, následně by jeho trasa měla jezdce zavést na okruh okolo Solenic, přes který by se závodníci vrátili zpět do Příbrami. „Jsem moc rád, že se nám podařilo vrátit závod na území našeho města a budeme moci fanouškům znovu ukázat vrcholovou cyklistiku. Mělo by se jednat o jednu z největších sportovních akcí v celém roce,“ uvedl generální manažer CK Příbram Jiří Wimmer. „Momentálně jsou v plném proudu přípravy. Tak, aby vše bylo stoprocentně připravené a závod proběhl zcela bez problému,“ doplnil.