Všechno se mění tak rychle. Před dvěma týdny jste slavili vítězství v Bandirmě, nyní jedete domů a vypadá to, že sezona je u konce. Jaký je váš pocit z této situace?

Jsem z toho smutný, především proto, že jsme nemohli dokončit rozdělanou práci. Vedlo se nám opravdu dobře, vyhrávali jsme a měli jsme velkou šanci na úspěch v Lize mistrů. Takže hodně mrzí, že to všechno skončilo takhle.

Nejprve to vypadalo, že si dáme týden, dva pauzu a pak začnete zase trénovat. Ale situace se vyhrotila, česká liga skončila a vy teď jedete domů. Rozhodl jste se tak, protože vaše vláda svolávala všechny domů?

Přesně tak, to byl pro mě hlavní důvod. Nevíme, jak to celé bude trvat dlouho, tak je lepší být doma. Doufejme, že to brzy přejde a budeme se moci zase vrátit a doufejme dohrát Ligu mistrů, pokud to bude možné. Teď ale během těchto divných časů je hlavní být blízko své rodině.

Umíte si představit tu situaci, že budete dva měsíce doma, pak se vrátíte na rozhodující zápasy Ligy mistrů, pokud se bude hrát?

Určitě. Bylo by to samozřejmě divné, být tak dlouho bez týmu, ale my máme tak dobrou chemii v týmu a jsme tak sehraní, že by to pro nás nebyl až takový problém. Rychle bychom zas našli společnou notu a hráli stejně dobře jako předtím.

Pokud se v této sezoně nebude už hrát, mohou se na vás těšit fanoušci alespoň v příští sezoně?

Doufejme. V Nymburce se mi hodně líbí, všichni kluci v kabině jsou úžasní, cítil jsem se tu jako doma. Nevím, co se stane, virus tu může být ještě dlouho, ale doufám, že se budu moci vrátit zpátky a znovu obléci nymburský dres.

Jakou si odvážíte nejlepší vzpomínku?

Asi zápas na hřišti Bambergu. Výhrou tam jsme si dokázali, co v nás je. Měli jsme tehdy zdravotní potíže, ale dokázali jsme se semknout a vyhrát velmi těžké utkání. V kabině po zápase byly velké emoce, na které budu vždy rád vzpomínat.

Splnilo vaše angažmá v Nymburce to, co jste od něj očekával, když jste loni podepisoval smlouvu?

Už si ani nepamatuji, co jsem očekával, protože je těžké čekat něco, když jedete někam, kde to neznáte. Povedlo se nám ale složit opravdu dobrý tým, který byl stejně naladěný, kouč nás dobře vedl a vše fungovalo skvěle. Opravdu mě to bavilo.

Jak probíhala vaše cesta domů?

V USA je teď jen několik letišť, které jsou otevřená pro lety ze zahraničí. Musel jsem do Dallasu, ale tam jsem nestihl spoj, takže jsem musel počkat na další let do Denveru.

A jak to vypadá v Denveru s bojem s koronavirem?

Vypadá to tam podobně jako v Česku. Také zavřeli restaurace a můžete si brát jídlo jen sebou. Všichni zůstávají doma a přijímají se podobná opatření jako v Česku.

David Šváb