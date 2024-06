Pro předplatitele

Jakub Krejčí dnes 14:00

/FOTOGALERIE/Starší žákyně házenkářského oddílu TJ Spartak Příbram se staly nefalšovanými hvězdami! V sezóně 2023/2024 dokázaly to, co se žádnému dívčímu družstvu TJ Spartak před nimi nepodařilo a to vybojovat titul Vítěz Středočeské ligy starších žákyň.